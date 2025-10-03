Muzikale wending in supermarktstrijd: deze Brabantse zingt in LIDL-reclame

Wie is toch die vrolijke zangeres in de LIDL-reclame? Ze is ondanks haar opvallende rol nog niet zo'n bekend gezicht als haar supermarkt collega’s Frank Lammers van Jumbo en Jeroen van Koningsbrugge van Albert Heijn. Toch heeft ze met al deze acteurs een belangrijke overeenkomst: Ze is een rasechte Brabantse. Haar naam? Marnel de Rooij uit Rucphen.

“Grappig nu je het zo zegt. Ik voelde de vergelijking met die mannen al aankomen”, lacht Marnel (27). Ze is inmiddels al weer een paar weken te zien in de landelijke reclamecampagne van de supermarktketen. In de reclame begint ze spontaan te zingen wanneer ze ziet dat ze korting krijgt. "'Zit jij nu in die commercial?', vroeg laatst iemand aan mij op de sportschool. Ik word regelmatig herkend en ik krijg echt alleen maar leuke reacties.” De rol van zingende klant in de commercial is haar op het lijf geschreven. In het dagelijks leven is Marnel ook zangeres en actrice maar vooral muzikant. “Dat was best grappig want ik hoefde eigenlijk alleen maar mezelf te zijn. Ik doe oprecht al jaren mijn boodschappen bij deze winkel. Ik hoefde dus niet op eieren te lopen.”

Marnel de Rooij (bron: Marnel de Rooij)

Ze vervolgt: “Toch is zo’n commercial heel anders dan het theater. Het moet allemaal heel precies worden uitgevoerd met de camera dicht bij je gezicht. Er was gelukkig een heel relaxte sfeer op de set en we hadden een superfijn team. Je ziet dat ik plezier heb en dat straalt er vanaf.

"Ik denk dat wij Brabanders gewoon de goede uitstraling hebben."

Marnel werd voor de rol benaderd door een castingbureau. “Ik moest de reclame naspelen en zelf thuis opnemen. Van het liedje ‘What a Feeling’ had ik eerder nog nooit gehoord. Uiteindelijk hebben ze mij gekozen uit alle filmpjes. Ik denk dat wij Brabanders gewoon de goede uitstraling hebben. Ze zijn fan van ons in de Randstad, anders zou ik het ook niet weten.”

De Rucphense volgde het conservatorium in Rotterdam met een grote voorliefde voor muziektheater. Tijdens haar stage speelde ze al in ‘Kruimeltje’ en ‘Titanic de Musical’. En onlangs schitterde ze in de toneelvoorstelling ‘Harmonie’ waar ze de kans kreeg om te spelen op haar hoorn. Hetzelfde instrument waarmee ze nog wekelijks repeteert bij haar eerste grote liefde: Harmonie Nederland en Oranje in Rucphen.

"Zodra ik in Rucphen ben, komt automatisch de zachte ‘g’ weer terug."

“Muziek is mij met paplepel ingegoten. Mijn ouders, broer en oom spelen ook bij de harmonie. Ik speel hoorn en accordeon. Ik wilde graag piano spelen maar die mocht van mijn ouders niet in de woonkamer. Mijn tante is accordeonist en zodoende kon ik makkelijk bij haar op les. Later toen ik een jaar of veertien was, groeide mijn interesse in zang en toneel”, vertelt Marnel die na haar studie is blijven hangen in Rotterdam. “Maar ik kan nog gewoon Brabants praten hoor. Zodra ik in Rucphen ben, komt automatisch de zachte ‘g’ weer terug. Dat geldt trouwens ook voor carnaval. Dan ga ik vier dagen los met ‘de Blatbloazers’. We treden met ons dweilorkest ieder jaar op in onder meer Breda, Tilburg, Etten-Leur en Prinsenbeek. Echt super vet.”

Marnel aan het werk als regisseur (foto: Marnel de Rooij)

Marnel heeft nu haar handen vol aan haar rol als prinses in het hotel van de Efteling. Daarnaast is ze actief als dramadocent bij een jeugdtheater-opleiding en op een scholengemeenschap in Roosendaal. “Ik vind het ook leuk om dingen zelf te maken. Voor het 145-jarig bestaan van onze harmonievereniging heb ik een complete voorstelling geschreven. Dat wil ik graag meer gaan doen. Bij muziektheater vind ik de combinatie van muziek en spel een heel mooie vorm. Geen show of dans maar meer ruimte voor diepgang.”

“Ik kreeg er een leuk zakcentje voor waar je normaal best hard voor moet werken."

Marnel geniet volop van alle aandacht rond de commercial. De dikke gages die collega’s Frank en Jeroen krijgen? Die zijn voor haar voorlopig niet aan de orde, maar daar ligt ze niet wakker van. “Ik kreeg er een leuk zakcentje voor waar je normaal best hard voor moet werken,” zegt ze met een glimlach. “Maar eerlijk? Het draait voor mij niet om het geld. Ik vind het gewoon mooi dat ik zo aan m’n zichtbaarheid kan werken. Of er een vervolg komt? Geen idee, maar ze mogen me zeker bellen hoor!”

