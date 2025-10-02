Kritische docent in gesprek met koning: 'Ik heb mijn plicht gedaan'

Jos Baijens, docent aan de Fontys Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg, ging donderdag in gesprek met koning Willem-Alexander. Baijens liet zich vorige week kritisch uit over het aangekondigde bezoek van de koning aan de school. Willem-Alexander nodigde hem daarop uit voor een persoonlijk gesprek, en donderdag was het zover.

"Ik vrees dat het alleen maar ja knikken, handjes schudden en lachen wordt", zei hij eerder tegen Omroep Brabant. "Kritische vragen stellen mag niet. Dat vind ik problematisch voor een journalistieke opleiding." Ook stoorde hij zich eraan dat directeur Gerrie Zwartjes het bezoek 'eervol' noemde. "Het verkeer zat mee dus hij was op tijd", blikt de docent terug op het bezoek. "Daardoor hadden we twintig minuten de tijd om met elkaar te praten. Hij zat er energiek in en de sfeer was ontspannen."

"Hij vertelde dat hij kritische journalistiek heel belangrijk vindt."

Ze spraken onder meer over de vrijheid van meningsuiting en het kritisch opleiden van studenten. "Hij vertelde dat hij kritische journalistiek heel belangrijk vindt, het gaat hem echt aan het hart." Ook onderwerpen als nieuwe media, social media, AI en hoe de koning omgaat met nieuws kwamen aan bod. "Ik vind het sportief dat hij het gesprek aanging en dat in alle openheid wilde doen. Hij had er zelfs graag publiek bij gehad. Dat was voor mij verrassend." Baijens legde hem ook wat kritische noten voor maar die wist de koning vakkundig te omzeilen. "Hij is terughoudend in oordelen, omdat hij zich nu eenmaal niet overal over mag uitspreken. Maar hij gaat het gesprek niet uit de weg en dat vond ik opvallend." Na het gesprek kreeg de koning een rondleiding door de school. "Dan zie je toch dat mensen in de stress schieten en netjes rechtop gaan staan", zegt de docent. "Dat blijf je houden, al snap ik het nog steeds niet." Wat Baijens betreft is het schrijven van zijn opiniestuk geslaagd. Hij blijft achter zijn mening staan. "Ik heb mijn plicht gedaan en laten zien dat er hierover ook een kritisch debat kan worden gevoerd. Ik hoor van heel veel studenten dat ze erover na blijven denken. Iedereen ziet nu: op deze school wordt gediscussieerd en nagedacht. Dan doen we het als opleiding goed."



Reactie op Alexia en zanger Antoon Koning Willem-Alexander reageerde vandaag in een talkshow met studenten op de Tilburgse school ook op een vraag over de publicatie van foto's waarop zijn dochter prinses Alexia te zien is met zanger Antoon. Studenten vroegen de koning of hij een rechtszaak gaat beginnen tegen het weekblad Privé, dat de foto's heeft gepubliceerd. Daarop antwoordde hij niet rechtstreeks. Wel zei hij persvrijheid belangrijk te vinden om "misstanden in de maatschappij aan de kaak te stellen". De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) verwees eerder op vragen over de publicatie in Privé naar de zogenoemde mediacode. Die bestaat sinds 2005 om de persoonlijke levenssfeer van leden van het Koninklijk Huis te beschermen. In de mediacode staat dat publicatie van "foto's en video's die de privésfeer betreffen" onrechtmatig kan zijn.