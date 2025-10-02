Juf Roos is benoemd tot Beste Leraar van het Jaar

Roos Braam uit Hintham is donderdagmiddag uitgeroepen tot Beste Leraar van het Jaar 2025. De 31-jarige juf Roos geeft les op Kindcentrum de Kameleon in Den Bosch en ontving de prijs in de categorie voor Primair Onderwijs.

Dat meldt DTV Nieuws. Braam stond in de top drie van Nederland samen met Amber Schopman en Chris Beijer. Uiteindelijk koos de jury voor de Bossche leerkracht. In de speech van de jury werd duidelijk waarom de keuze op haar viel:.

"Deze leraar laat een enorm enthousiasme zien voor het vak en de leerlingen. Het werkplezier spat ervan af en er is energie voor 48-uur per dag. Deze leerkracht zorgt ervoor dat leren een gezamenlijke reis is waarin taal en rekenen in verbinding staan met andere gebieden. De wereld is het klaslokaal en het klaslokaal de wereld. Ze laat het onderwijs echt swingen."

Onder hard gejuich van haar klas, de leerlingen van groep 8a van Kindcentrum de Kameleon in Den Bosch, nam ze haar prijs en een bos bloemen in ontvangst.