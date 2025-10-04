Anton verkoopt zijn 'paradijsje' naast het vliegveld: 'Ik ga het missen'

Ben je op zoek naar een huis en ben je gek van vliegtuigen? In Bosschenhoofd doet er zich dan wel een heel bijzonder buitenkansje voor. Anton verkoopt er zijn fraai opgeknapte jarendertigwoning met een joekel van een tuin naast de landingsbaan van Breda International Airport. “Dit was voor mij 35 jaar mijn paradijsje”, zegt bewoner Anton Zagers (66) terwijl er achter hem langs een vliegtuigje opstijgt.

Met pijn in zijn hart heeft Anton besloten om zijn huis te verkopen. “Ik heb twee jaar geleden een hartinfarct gehad en ik moet het wat rustiger aan gaan doen. Het onderhoud van de tuin, het huis en het zwembad worden te zwaar voor mij. De kinderen zijn het huis uit en ik woon hier nu nog maar alleen. Het is mooi geweest, ik hoop dat de nieuwe bewoners hier net zo zullen genieten als ik heb gedaan.”

"Vanuit mijn serre heb ik vrij uitzicht over de hele landingsbaan."

Terwijl Anton zijn verhaal doet, scheert er op een steenworp afstand regelmatig een klein toestel van de vliegschool over en langs zijn huis. “Ik heb er geen last van en binnen hoor je ze amper", zegt hij. "Ik vind het juist harstikke mooi. Vanuit mijn serre heb ik vrij uitzicht over de hele landingsbaan. Ik zit er vaak met mijn verrekijker om het nog beter te kunnen zien.” Het huis aan de Pastoor van Breugelstraat staat sinds vorige week vrijdag te koop. De eerste bezichtigingen staan al gepland. “Wat de locatie betreft, is dit is wel de meest bijzondere woning die ik in mijn loopbaan in de verkoop heb gehad”, aldus Suzanne Wilderom van Heijblom Makelaardij. Volgens de makelaar lopen de reacties uiteen van super enthousiast tot bedenkelijk: “Mensen denken dat je hier in de herrie zit maar dat valt enorm mee, het is namelijk ook een unieke plek met volop vrijheid en ruimte.”

De achtertuin ligt in het verlengde van de landingsbaan (foto: Erik Peeters)

“Doordeweeks is het niet zo druk op het vliegveld en ’s avonds is het altijd stil. Alleen in het weekend wordt er bij mooi weer veel gevlogen”, vult Anton aan. De geboren en getogen Bosschenhoofdenaar was lange tijd ook vrijwillig brandweerman bij de buren. Onveilig heeft hij zich in al die jaren nooit gevoeld. “Ik heb hier één keer een dodelijk ongeluk meegemaakt. Mensen die langs het spoor of aan een drukke weg wonen, maken dat veel vaker mee.” Anton verhuist binnenkort naar een appartement in het dorp: “Dan kan ik ook eens wat vaker in een vliegtuig op vakantie.” Wat de nieuwe bewoners betreft, hoopt hij dat ze net zo gek van vliegtuigen zijn als hij zelf. “Ze moeten er in ieder geval geen aan hekel hebben.”