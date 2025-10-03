Wim (81) en 47.000 anderen willen dat euthanasieregels minder streng worden

Na de doodstrijd van zijn vrouw heeft de Bossche psycholoog Wim van Dijk (81) een missie: de euthanasieregels moeten minder streng worden. Wim heeft nu een eerste succes geboekt. Hij dwingt de politiek om over de huidige euthanasieregels te discussiëren.

De laatste levensjaren van zijn vrouw zijn de belangrijkste reden waarom hij de wet wil veranderen. Zij kreeg Alzheimer en wilde niet naar een verzorgingsinstelling. Door een val brak ze haar heup en kwam ze er toch terecht. "Ik mocht niks doen en artsen ook niet, omdat ze niet meer wilsbekwaam was", zegt Wim. "Het werd een zinloze lange lijdensweg." Samen met de Stichting Levenseinderegie startte hij een burgerinitiatief. Wanneer er minimaal 40.000 handtekeningen zijn gezet, dan is de Tweede kamer verplicht het onderwerp te bespreken. 47.000 ondertekenaars

Dit aantal is nu ruimschoots gehaald en de teller stond vrijdagmiddag op bijna 47.000. In het burgerinitiatief staat onder meer dat een voltooid leven een reden voor euthanasie kan zijn. Ook mag volgens dit initiatief een naaste, onder toezicht van een arts, helpen bij euthanasie. Op dit moment zijn de regels voor euthanasie streng. Dit zorgt ervoor dat eerst alle wegen om iemands pijn te verlichten bewandeld zijn. Volgens Wim en iedereen die een handtekening zette, zijn die regels te streng en zorgen die er soms juist voor dat iemand onnodig lang moet lijden.

Zinloze lange lijdensweg

Misschien volgt er binnenkort een tweede succes voor Wim en aanhangers van meer eigen inspraak in levensbeëindiging. Maandag dient namelijk hoger beroep bij het gerechtshof in Den Haag tegen de Staat en haar euthanasieregels. Middel X

Een naaste helpen om hem of haar uit zijn lijden te verlossen is nu strafbaar. Ook dat zou volgens Wim anders moeten. "Bepaal dat een arts en een gekwalificeerde levenseindebegeleider hulp mogen geven en dat een naaste hierbij mag helpen." Wim is veroordeeld omdat hij 'Middel X' verkocht aan mensen die hun leven wilden beëindigen. Deze illegale handel kwam voort uit dezelfde frustratie over de lijdensweg van zijn vrouw. Hij wilde hiermee dit leed voor andere besparen. Geen eten en drinken

Daarnaast staat in het burgerinitiatief dat patiënten waarbij 'palliatieve sedatie' wordt toegepast ook mogen kiezen voor euthanasie. Of wanneer de patiënt niet meer wilsbekwaam is, een naaste beslist dat euthanasie een betere optie is. 'Palliatieve sedatie' wil zeggen dat een patiënt medicijnen krijgt, denk aan morfine, die het bewustzijn verlagen zodat hij of zij deze laatste levensfase niet bewust hoeft mee te maken. Pijnprikkels

Volgens Wim is euthanasie een stuk menselijker dan die palliatieve sedatie. "Ik ben ervan overtuigd dat patiënten onderbewuste pijnprikkels toch ervaren in die laatste dagen, ondanks de medicatie die ze krijgen." Wie denkt dat Wim met zijn handtekeningen binnenkort op de stoep staat van de Tweede Kamer, heeft het mis. "Nu zijn de verkiezingen en de partijprogramma's zijn dus al geschreven. In december is het geen fijne tijd om het over de dood te hebben." Op naar de 75.000

"Halverwege januari zijn er coalitiebesprekingen en kunnen partijen zich profileren in hun standpunt over euthanasie. Dat lijkt mij een mooi moment en als het zo doorgaat, sta ik met 75.000 handtekeningen in Den Haag, dat maakt meer indruk", klinkt het voortvarend uit de mond van de 81-jarige.