Drietal verdacht van seksuele uitbuiting jonge meisjes

Een 25-jarige vrouw uit Roosendaal en twee mannen van 27 uit Rotterdam en 41 uit Sint Hubert worden gezien als de drie hoofdverdachten in een mensenhandelzaak. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben ze zich tussen januari 2021 en augustus 2023 schuldig gemaakt aan seksuele uitbuiting. Slachtoffers waren drie meisjes, die toen ze de prostitutie in zouden zijn gedwongen, nog maar 15, 16 en 17 jaar oud waren.

De strafzaak begon vrijdagmorgen voor de rechtbank in Breda en gaat zeker enkele dagen duren. Tot een eis is de officier van justitie nog niet gekomen. Betaald voor niet geleverde dienst

De bal kwam in augustus 2023 aan het rollen nadat iemand zich bij de politie had gemeld voor oplichting. Hij had naar aanleiding van een advertentie op Sexjobs.nl vooraf betaald voor seks met een prostituee. Maar de afspraak ging niet door en hij kon fluiten naar zijn geld. De man wist de politie op het spoor te zetten van een toen bijna 18-jarige vrouw, een van de drie slachtoffers in deze mensenhandelzaak. Ze verklaarde dat ze fors geld verdiende als prostituee, maar dat ze dit werk niet met tegenzin deed. De politie twijfelde aan haar verhaal en kwam zo de drie verdachten op het spoor. Tijdens het onderzoek werd onder meer duidelijk dat de meisjes seksuele handelingen moesten verrichten bij klanten in hotels, auto’s en bij een oma en een broer van een van de slachtoffers thuis. Dat gebeurde in plaatsen als Gilze, Helmond, Sint Hubert, Roosendaal en de Belgische stad Antwerpen. De verdachten zouden hieraan hebben verdiend.