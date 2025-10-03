Drietal verdacht van seksuele uitbuiting jonge meisjes
De strafzaak begon vrijdagmorgen voor de rechtbank in Breda en gaat zeker enkele dagen duren. Tot een eis is de officier van justitie nog niet gekomen.
Betaald voor niet geleverde dienst
De bal kwam in augustus 2023 aan het rollen nadat iemand zich bij de politie had gemeld voor oplichting. Hij had naar aanleiding van een advertentie op Sexjobs.nl vooraf betaald voor seks met een prostituee. Maar de afspraak ging niet door en hij kon fluiten naar zijn geld.
De man wist de politie op het spoor te zetten van een toen bijna 18-jarige vrouw, een van de drie slachtoffers in deze mensenhandelzaak. Ze verklaarde dat ze fors geld verdiende als prostituee, maar dat ze dit werk niet met tegenzin deed. De politie twijfelde aan haar verhaal en kwam zo de drie verdachten op het spoor.
Tijdens het onderzoek werd onder meer duidelijk dat de meisjes seksuele handelingen moesten verrichten bij klanten in hotels, auto’s en bij een oma en een broer van een van de slachtoffers thuis. Dat gebeurde in plaatsen als Gilze, Helmond, Sint Hubert, Roosendaal en de Belgische stad Antwerpen. De verdachten zouden hieraan hebben verdiend.
'Vriendin heeft vaker gelogen'
De enige vrouwelijke verdachte, A.B., en het slachtoffer over wie het deze vrijdag expliciet ging, kenden elkaar al jaren. Van een zomerbaantje in een fabriek in Roosendaal tot het uitgaan en het chillen onder genot van xtc-pillen, jointjes en lachgas.
B. wordt ervan beschuldigd dat zij het meisje heeft aangezet de prostitutie in te gaan. De Roosendaalse weerlegt dit: “Mijn vriendin heeft wel vaker gelogen, ik wist niet eens wat kinky was. Het is ook niet waar dat ik haar voor een eerste seksdate heb weggebracht.” Volgens haar was haar vriendin al actief in de seksbranche en werd ze juist door haar gestimuleerd om ook dit vak in te gaan.
Eenmaal actief in de sekswereld kwam B. in contact met de Rotterdamse verdachte, S.S.: “Een nette jongeman, die afspraken maakte voor klanten.” S. bevestigt dat hij dit werk deed, zijn werk voor het slachtoffer zag hij als een vriendendienst. Hij wist al snel dat het slachtoffer minderjarig was, en dat hij dus strafbaar was, maar bleef zich voor haar inspannen, omdat ze dreigde zijn activiteiten aan de grote klok te hangen.
S. wordt ook verweten dat hij haar zou hebben verkracht en dat er vijftig keer gedwongen seks is geweest. S. gaf alleen toe dat er drie keer (niet betaalde) seks is voorgevallen.
'Niet eerlijk over leeftijd'
J.B., de verdachte die het meest leek te lijden onder deze zaak, erkende dat hij het meisje achtmaal heeft ontmoet. Zes keer zijn er seksuele handelingen geweest en hierbij zijn ook filmopnames gemaakt. Tweemaal maakte hij een fotoshoot van het meisje, waarbij het na de eerste keer ook tot seks kwam.
B. heeft naar zijn zeggen er genoeg aan gedaan om de leeftijd van het meisje te controleren. In de zomer van 2023 zette hij een punt achter hun relatie: “Ze was niet eerlijk over haar leeftijd, omdat ze minderjarig was.”
De zaak wordt dinsdag voortgezet.