Roos Braam is de Beste Leraar van het Jaar: ‘Het is een fantastische juf’

Ze is er nog niet helemaal van bijgekomen, maar vrijdag staat de beste juf van Nederland gewoon weer voor de klas. Roos Braam uit Den Bosch werd donderdagmiddag uitgeroepen tot Beste Leraar van het Jaar. “Ik kon het niet geloven.”

Bijna alle kinderen van groep 8a van Kindcentrum De Kameleon in Den Bosch zijn vrijdagochtend met een knot in het haar naar school gekomen. Het is het handelsmerk van juf Roos. “Hoe later we op de dag zitten, hoe meer mijn knotje gaat zakken. De kinderen noemen dat de Roos-knot.”

Een dag eerder waren drie leraren uit Nederland in de race voor Beste Leraar van het Jaar, in de categorie Primair Onderwijs. De keuze viel uiteindelijk op de 31-jarige Roos Braam. “Ik begon meteen te huilen,” zegt ze. “Ik vond het fantastisch en heb mijn moeder gelijk een dikke knuffel gegeven.”

De leerlingen van groep 8a waren ook aanwezig bij de uitreiking. “Ze begonnen superhard te juichen,” blikt juf Roos een dag later terug op het moment dat ze tot winnaar gekozen werd. Ze moest daarna direct het podium op. “In mijn speech wilde ik vooral de kinderen bedanken, want ik geef elke dag met veel plezier les aan hen.”