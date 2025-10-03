Roos Braam is de Beste Leraar van het Jaar: ‘Het is een fantastische juf’
Bijna alle kinderen van groep 8a van Kindcentrum De Kameleon in Den Bosch zijn vrijdagochtend met een knot in het haar naar school gekomen. Het is het handelsmerk van juf Roos. “Hoe later we op de dag zitten, hoe meer mijn knotje gaat zakken. De kinderen noemen dat de Roos-knot.”
Een dag eerder waren drie leraren uit Nederland in de race voor Beste Leraar van het Jaar, in de categorie Primair Onderwijs. De keuze viel uiteindelijk op de 31-jarige Roos Braam. “Ik begon meteen te huilen,” zegt ze. “Ik vond het fantastisch en heb mijn moeder gelijk een dikke knuffel gegeven.”
De leerlingen van groep 8a waren ook aanwezig bij de uitreiking. “Ze begonnen superhard te juichen,” blikt juf Roos een dag later terug op het moment dat ze tot winnaar gekozen werd. Ze moest daarna direct het podium op. “In mijn speech wilde ik vooral de kinderen bedanken, want ik geef elke dag met veel plezier les aan hen.”
Een van haar leerlingen is Sem en ook hij is heel trots. “Ze is erg creatief en ze kan ook goed muziek spelen. Het is een fantastische juf. Bij andere juffen verveel ik me veel meer, maar bij juf Roos doe ik mee met de les.”
"Het klaslokaal is de wereld."
De energie waarmee juf Roos lesgeeft, werd ook opgemerkt door de jury. “Het werkplezier spat ervan af en er is energie voor 48 uur per dag. Deze leerkracht zorgt ervoor dat leren een gezamenlijke reis is waarin taal en rekenen in verbinding staan met andere gebieden. De wereld is het klaslokaal en het klaslokaal de wereld. Ze laat het onderwijs echt swingen.”
Dat doet ze letterlijk, want muziek speelt een belangrijke rol in haar lessen. “Bij spelling maakt ze bewegingen en daardoor wordt het leuker,” vertelt leerling Mila. “Ik probeer het te combineren met een dansje, liedje of een boek", zegt juf Roos. "Dan staan alle kinderen aan en hebben ze zin om verder te leren. Dat werkt."