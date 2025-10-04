Navigatie overslaan

Onstuimige dag door storm Amy, bomen waaien om

Vandaag om 09:04 • Aangepast vandaag om 09:30
Stormschade in Berkel-Enschot (foto: Toby de Kort/Persbureau Heintink).
Storm Amy trekt zaterdag over het land, en dat betekent veel regen en een onstuimige dag. Het KNMI waarschuwt voor plaatselijk zware windstoten tot 80 kilometer per uur. In onze provincie zijn op diverse plekken bomen omgewaaid.
In Berkel-Enschot waaide zaterdagmorgen een boom om op de Baksevenweg. De brandweer zaagde de boom in stukken om de weg weer vrij te maken.

Ook op de Zandschelweg in Deurne bleek een grote boom niet bestand tegen het natuurgeweld. De boom blokkeert de weg in het buitengebied, ook hier zijn brandweerlieden bezig om alles te ruimen.

Boom op de weg in Deurne (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
Opruimwerkzaamheden in Deurne (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

De brandweer was eveneens druk met opruimen van een omgewaaide boom die de Daesdonckseweg versperde bij Galder.

Omgewaaide boom in Galder (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
Omgewaaide boom in Galder (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

Verder zijn in Valkenswaard, Helmond, Oost- West- en Middelbeers, Budel en Waalre meldingen gekomen van stormschade.

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport ondervindt vooralsnog geen hinder van de storm.

Stormschade in Berkel-Enschot (foto: Toby de Kort/Persbureau Heintink).

De storm is een staartje van orkaan Humberto, die afgelopen week ontstond in het westelijke deel van de tropische Atlantische Oceaan. Binnen de kortste keren groeide Humberto uit tot een orkaan van de zwaarste categorie. Inmiddels is de orkaan afgezwakt en zijn officiële status al kwijt.

Tot 8 uur vanmorgen gold code geel in Brabant. Ook de rest van het land heeft code geel. In het oosten en zuidoosten zijn eerst zware windstoten, daarna wordt het iets rustiger. Later in de ochtend en middag gaat het weer harder waaien, in het westen en in de middag ook landinwaarts.

Vanaf de avond hebben alleen de kustgebieden nog te maken met zware windstoten. Het KNMI adviseert rekening te houden met het afbreken van boomtakken.

