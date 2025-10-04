Brabants stel runt beste viswinkel van Nederland... in België

Veertig meter. Zover moet je België in om bij de beste viswinkel van Nederland te komen. 'Vis en meer' is eigendom van Eindhovenaar Mark Verkennis en zijn vrouw Tanja uit Best, die al twintig jaar in het Belgische Poppel samen vis verkopen. "Meer dan de helft van onze klanten komt uit Nederland."

Het is druk, deze zaterdag bij de viswinkel. Klanten uit Nederland en België staan in de rij voor een portie kibbeling, een haring met uitjes of een van de vele verse maaltijden die Vis en meer verkoopt. Ook nieuwe gezichten komen naar de visspeciaalzaak van Mark en Tanja. Ze hebben gehoord dat de winkel in Poppel is uitgeroepen tot de beste viswinkel van... Nederland. "Wij zitten echt op de grens. Het is veertig meter", vertelt Mark.

"Letterlijk en figuuurlijk een grensgeval."

De jury twijfelde dan ook even of de winkel wel mee mocht doen aan de verkiezing. "Ze zeiden dat ik letterlijk en figuurlijk een grensgeval was. Maar meer dan 50 procent van onze klanten komt uit Nederland. Vandaar dat zij gezegd hebben: doe maar lekker mee."

En het meedoen werd winnen. Tanja: "Dat geeft echt een warm gevoel. Ook voor het team dat echt als familie aanvoelt."

"We zijn eigenlijk gewoon van twee landen."

Voor Tanja is het wel een beetje raar dat hun Belgische viswinkel, nu de beste is van Nederland. "Het voelt een beetje dubbel. Zelf zijn we natuurlijk Nederlands, maar we wonen in België. We zijn eigenlijk gewoon van twee landen", lacht ze. "Onze klanten komen ook uit België en Nederland." Mark komt uit Eindhoven, Tanja uit Best. Twintig jaar geleden gingen ze de grens over. "Hier stond een winkel te huur en toen ben ik gaan kletsen. De rest is geschiedenis", vertelt de trotse Mark. "We zijn met zijn tweeën begonnen, nu heb ik zeventien man aan het werk. Een beetje een uit de hand gelopen passie voor vis. Dit is je levenswerk. Je bent van 's morgensvroeg tot 's avonds laat, zeven dagen in de week hiermee bezig. Je wilt alleen maar het beste van het beste."

Mark Verkennis (foto: Noël van Hooft).

En waarom Vis en meer dan de beste viswinkel van Nederland is? "Als team werken we er keihard voor. Klantvriendelijkheid, service en kwaliteit staan op één. Er zit echt wel verschil tussen of je vis bij een visspeciaalzaak haalt of een supermarkt: de versheid."

"Het is tien, vijftien minuten rijden."

Loek uit Hilvarenbeek staat in de rij om zijn visje te kopen. "Ik kom al twintig jaar hier, om de week. Meestal nemen we wat vis mee voor in de vriezer", vertelt hij. "Ik ga graag naar Mark. Fantastische vis, hartstikke vers en een mooie variëteit aan voorbereide maaltijden. En natuurlijk de klantenservice, heel veel vriendelijkheid. Altijd een praatje maken. Het is tien, vijftien minuten rijden, vlakbij. Ik vind het een soort grijs gebied, niemandsland. Ik reken het bij Nederland", lacht Loek hartelijk. Gaan Mark en Tanja nog uit echt de overstap naar Nederland maken? "Nee", is Mark resoluut. "Ik heb twee winkels gehad en ik ga je vertellen, dat gaat nooit meer gebeuren." En dus blijft de beste viszaak van Nederland... in België.