Honderden nemen afscheid van 17-jarige Jesse na dodelijk ongeluk

Van de 17-jarige Jesse, die vorige week vrijdag om het leven kwam bij een auto-ongeluk op de N284 bij Bladel, is zaterdagochtend onder grote belangstelling afscheid genomen. Bij de uitvaartdienst in zijn woonplaats Reusel stonden honderden mensen, waaronder veel jongeren, langs de weg om hem een laatste eer te bewijzen.

Op de Kerkstraat vormden de aanwezigen een grote erehaag toen de rouwwagen naar de plek reed waar de afscheidsdienst werd gehouden. Veel aanwezigen staken fakkels af, ook werd er vuurwerk afgestoken.

Auto tegen boom

Jesse zat achter het stuur toen hij op de weg van Reusel naar Bladel met zijn auto in de berm belandde. Hij probeerde terug te sturen, maar de auto slipte. De jongen belandde met de zijkant van het voertuig tegen een boom.

Bloemen op de plek waar de 17-jarige jongen om het leven kwam (foto: Jos Verkuijlen).

Voorbijgangers belden de hulpdiensten. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen, maar dat bleek tevergeefs. Jesse overleefde de botsing niet. Hij was niet in het bezit van een rijbewijs