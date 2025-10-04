Dief plundert koeling bij boerderijwinkeltje maar vergeet camera

Al vijf jaar verkoopt het winkeltje 't Nuenens Zuivelhuisje in Nuenen smaakvolle kaas van eigen koeien en kakelverse eitjes. Dat wist een brutale dief ook. Hij ging er zaterdagmorgen met zo'n beetje de hele inhoud van de koelkast en zestig eieren vandoor. Maar hij vergat de videocamera die in de hoek van het boerderijwinkeltje hangt.

De eigenaren van 't Nuenens Zuivelhuisje zijn allesbehalve blij met de diefstal en besloten de beelden op Instagram te zetten. Daarop is te zien dat de man bijna alle kazen uit de koeling graait en in een boodschappentas gooit. Op zijn weg naar buiten neemt hij ook nog twee eiertrays mee.

"Fijn dat je zo'n grote fan bent van onze kazen."

'Beste klant, fijn dat je zo’n grote fan bent van onze kazen. Graag zouden we je nog een keer willen zien om ze af te rekenen, nep afrekenen hebben wij niets aan!', schrijft het melkveebedrijf bij de beelden.

"Deze mensen verpesten het echt voor de klanten die het fijn vinden om bij ons een stukje kaas, melk of een boerderij-ijsje te kopen en daar gewoon netjes voor betalen", vertelt Julia Gevers. Het boerderijwinkeltje is onbeheerd en draait op het principe zelfbediening. Dat is juist de charme, vindt de familie. Het is niet de eerste keer dat er misbruik wordt gemaakt van de goede trouw van de eigenaren. "We hebben al verschillende keren aangifte gedaan bij de politie als dieven onze producten zomaar meenamen, maar dat lost niets op. Daarom besloten we het filmpje online te zetten. Hopelijk schrikt dat anderen af."

"We zouden een automaat kunnen aanschaffen, maar dan wordt het zo'n trekmuur."

Volgens Julia zijn de vele diefstallen zelfs een reden om misschien te stoppen met het Zuivelhuisje. "Deze meneer heeft voor 200 euro aan kaas weggehaald, en 18 euro aan eieren. Dat is een flinke kostenpost. We zouden een automaat kunnen aanschaffen, maar dan is het leuke concept achter het winkeltje helemaal verdwenen. Want dan wordt het zo'n trekmuur zoals in de stad waar je een frikandel kunt halen."