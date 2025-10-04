Plassende schildpad Joep (100) krijgt de zegen van pastoor Van Lamoen

"In de naam van de vader, de zoon en de heilige geest." Het is goed bedoeld, de zegening van pastoor Camiel van Lamoen. Maar de hoofpersonen zelf zien het zaterdagmiddag in Eersel minder zitten. Hondje Moor moet niets hebben van het water, schrikt van de wijwaterkwast en duikt achter zijn baasje. En schildpad Joep begint er spontaan van te plassen.

De vlekken op zijn schild verraden dat de pastoor zijn natte wijwaterkwast over Joep heeft gezwaaid. Baasje Liesbeth heeft de schildpad goed vast. Maar dan... Een flinke straal plas. Joep schrikt van de zegening, Liesbeth van de plas. "Oh, daar was ik al bang voor."

Op dierendag neemt de Eerselse pastoor Camiel van Lamoen de tijd om huisdieren te zegenen. Liesbeth en Joep zijn al een leven lang bij elkaar. "Joep is eigenlijk een vrouwtje. Die heb ik al 66 jaar. Hij is ruim 100, ik weet het niet precies", vertelt baasje Liesbeth. "Joep betekent best wel veel voor me. Herinneringen aan mijn ouders en vroeger thuis. Ik hoop dat de zegening zorgt dat-ie nog een poosje blijft." Pastoor Van Lamoen: "Joep, je bent gezegend, je hebt het al heel lang volgehouden."

Het zijn verder vooral honden die de wijwaterkwast van Lamoen over zich heen krijgen. Moor (8) moet er duidelijk niets van hebben en duikt achter baasje Diny Jacobs. "Ze luistert niet altijd goed, dus misschien dat zegenen helpt", lacht Diny. "We wandelen veel en ze zit altijd op mijn knie 's avonds. Ik heb gewoon een vriendschap met die hond."

Pastoor Van Lamoen vindt het logisch dat hij deze zaterdag bij het Kempenmuseum met de natte wijwaterkwast zwaait. "Mensen en dieren horen bij elkaar", vindt hij.

"We hebben elkaar nodig en zijn vrienden, daarom zegen ik de dieren ook graag. Dat ze een goed en gelukkig leven mogen hebben. Maar ook dat wij er goed voor zorgen, want ze geven ons ook heel veel terug", vertelt hij als hond Saartje voor hem verschijnt. "Ik zal het niet te nat maken, anders schrikt-ie. In de naam van de vader, de zoon en heilige geest. Dat jij een gezegend dier mag zijn."

Ook Mien Schilders is met Tygo (12) naar de zegening gekomen. De cockerspaniël is een van de weinige honden die rustig blijft onder de wijwaterdruppels. "Hij moet over twee weken onder narcose, tandsteen moet verwijderd worden. Ik vind het wel een beetje spannend", vertelt Mien over een van de redenen van haar bezoek aan de pastoor. "Tygo is mijn alles. Ik hoop dat hij nog heel lang meekan. Misschien dat deze zegening iets kan betekenen."