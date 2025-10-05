Doorbraak moordzaak 'vrouw in roze', maar wie is meisje van Teteringen?
Met de internationale campagne proberen de politiediensten een naam te geven aan ongeïdentificeerde vrouwen die dood werden teruggevonden en vaak op gruwelijke wijze vermoord zijn. Bekendheden zoals actrice Carice van Houten en zangeres S10 riepen het publiek eerder op om mee te denken over de identiteit van de onbekende vrouwen.
Ernstig verwaarloosd en mishandeld
In Nederland staan in totaal elf vrouwen op de lijst. Het meisje van Teteringen is een van hen. Haar lichaam werd bijna 35 jaar geleden, op 25 december 1990 gevonden in het bos bij het Cadettenkamp. Ze was waarschijnlijk tussen de 15 en 25 jaar oud. Vóór haar dood is ze vermoedelijk ernstig verwaarloosd en mishandeld. Haar lichaam was afgedekt met een groene deken en een groot stuk vloerkleed. Over haar hoofd lag een rode doek. Naar aanleiding van de vondst werden meerdere mensen aangehouden, maar desondanks is nog altijd onbekend wie de jonge vrouw is en onder welke omstandigheden zij om het leven kwam.
Voor degene met de gouden tip werd een beloning van 15.000 euro uitgeloofd. Ook oud-journalist Theo Jongedijk zocht jarenlang tevergeefs naar de identiteit van het meisje van Teteringen. Ze ligt in een anoniem graf op honderdvijftig meter van zijn huis in Teteringen begraven.
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4277801/zeven-tips-in-jaren-oude-moordzaak-meisje-van-teteringen
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4544419/theo-stopt-definitief-met-zoektocht-naar-vermoorde-meisje-van-teteringen
'De vrouw in het roze', zo genoemd door de roze kleding die ze droeg toen ze dood werd gevonden, blijkt de Russische Liudmila Zavada te zijn. Haar dood bleef maar liefst twee decennia een mysterie. Toen Interpol de gegevens van de verschillende vrouwen, zoals vingerafdrukken of gezichtsscans, met allerlei landen deelden, kwam er een doorbraak. Nadat de Turkse politiediensten de vingerafdrukken van de vrouw door de database hadden gehaald, bleek er een match met de Russische Liudmila Zavada. Een DNA-analyse met een van de familieleden van Zavada bevestigde het nieuws dat het daadwerkelijk om de 31-jarige vrouw ging.
Herkend door tatoeage
Eerder herkenden familieleden van de Britse Rita Roberts hun geliefde aan haar tatoeage. Haar lichaam werd in 1992 in Antwerpen gevonden, waarna haar identiteit 30 jaar onbekend bleef. En eerder dit jaar werd Ainoha Izaga Ibieta Lima uit Paraguay geïdentificeerd. Haar lichaam werd in 2018 gevonden in Spanje.