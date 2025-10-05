Doorbraak moordzaak 'vrouw in roze', maar wie is meisje van Teteringen?

Dankzij de internationale opsporingscampagne Identify Me is na twintig jaar de identiteit van een vermoorde vrouw achterhaald. Het gaat om 'de vrouw in het roze' die in 2005 dood langs de weg werd gevonden in het Spaanse Barcelona. Het is de derde keer dat via het Nederlandse initiatief een cold case-zaak wordt opgelost. Het meisje uit Teteringen, dat in 1990 levenloos werd gevonden in het bos bij Teteringen, staat ook op de lijst. In al die jaren is nooit duidelijk geworden wie zij is.

Met de internationale campagne proberen de politiediensten een naam te geven aan ongeïdentificeerde vrouwen die dood werden teruggevonden en vaak op gruwelijke wijze vermoord zijn. Bekendheden zoals actrice Carice van Houten en zangeres S10 riepen het publiek eerder op om mee te denken over de identiteit van de onbekende vrouwen.

Ernstig verwaarloosd en mishandeld

In Nederland staan in totaal elf vrouwen op de lijst. Het meisje van Teteringen is een van hen. Haar lichaam werd bijna 35 jaar geleden, op 25 december 1990 gevonden in het bos bij het Cadettenkamp. Ze was waarschijnlijk tussen de 15 en 25 jaar oud. Vóór haar dood is ze vermoedelijk ernstig verwaarloosd en mishandeld. Haar lichaam was afgedekt met een groene deken en een groot stuk vloerkleed. Over haar hoofd lag een rode doek. Naar aanleiding van de vondst werden meerdere mensen aangehouden, maar desondanks is nog altijd onbekend wie de jonge vrouw is en onder welke omstandigheden zij om het leven kwam. Voor degene met de gouden tip werd een beloning van 15.000 euro uitgeloofd. Ook oud-journalist Theo Jongedijk zocht jarenlang tevergeefs naar de identiteit van het meisje van Teteringen. Ze ligt in een anoniem graf op honderdvijftig meter van zijn huis in Teteringen begraven.