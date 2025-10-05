Rollende appels geen spelbreker: wereldrecord voor piramide van 9300 appels

Even slaat de schrik Benjamin en Luuk om het hart. In een hoek van de appelpiramide rollen ineens verschillende appels naar beneden. "Dat is gewoon heel irritant", zegt Benjamin (12). Twee dagen zijn ze bezig met het bouwen van de grootste appelpiramide van de wereld. Op het Pluk& Oogstfeest in Mill zijn 9300 appels op elkaar gestapeld.

Zondagmiddag heeft Benjamin de laatste van 9300 appels in de hand. Heel voorzichtig legt hij hem bovenop de piramide waar door verschillende mensen aan is gewerkt. Aan het steeltje houdt de jongen de appel vast, tot hij hem stevig genoeg vindt liggen. Langzaam laat hij de appel los. Een record is verbroken, want het vorige stond op 7000 appels. Een groot applaus voor Benjamin, die breed glimlacht. "Soms is het moeilijk, ze kunnen heel makkelijk wegrollen", vertelt Benjamin voordat hij de laatste appel op de top legt. "En dan stort-ie een paar keer in en dan begin je steeds weer opnieuw. Op zich gebeurt dat best vaak", lacht Benjamin. "Dan stort een hoek in en kan je het weer opnieuw maken. Dat is gewoon heel irritant."

"Als ie nu weer instort kunnen we weer helemaal opnieuw beginnen."

De laatste loodjes wegen ook bij de appelpiramide het zwaarst, vindt Benjamin. "Dat laatste stukje is best wel spannend." Gelukkig voor Benjamin gaat het op het laatst niet meer fout. Eerder op de dag wel, ziet Luuk Broos. Hij is eigenaar van jongerendagbesteding Ons Plekske in Vinkel, waar ook Benjamin komt. Broos heeft al meerdere wereldrecords op zijn naam staan zoals champagneglazen stapelen tot een sinaasappelpiramide. Op uitnodiging van ZLTO werkt hij dit weekend aan de appelpiramide, waarmee geld opgehaald wordt voor het goede doel.

Op het moment dat het helemaal mis dreigt te gaan, vertelt Broos net aan Omroep Brabant wat het geheim is van een goede appelpiramide. "Een kwestie van goed bouwen. In het begin je alles mooi neerzetten, maar de appels zijn toch allemaal verschillend", vertelt Broos als ineens enkele appels naar beneden rollen. "Nou gaat het verkeerd, nu moeten we daar dadelijk weer opnieuw beginnen. Dat is wel heel erg. Het is niet makkelijk", geeft Broos aan.

"Mochten er appels overblijven na de veiling dan persen we er appelsap van."

Als de laatste appel door Benjamin op de top van de piramide is gezet, begint de volgende klus. Het veilen van de 9300 appels. Broos hoopt dat er tussen de 20.000 en 30.000 euro wordt opgehaald. "Dat geld gaat naar onderzoek naar kanker. Mochten er appels overblijven na de veiling dan persen we er appelsap van. Er gaat geen appel verloren."