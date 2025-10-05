Gezin zit vast in huis door grote zwerm hoornaars: 'Gemeente kan niks doen'

Sietske van Dijk zit letterlijk met de handen in het haar. Twee weken geleden ontdekte ze een enorm hoornaarsnest ter grootte van een skippybal in een berkenboom tegenover haar huis in Breda. In eerste instantie leek er niets aan de hand, het nest hing daar en af en toe zoemde er een reuzewesp voorbij. Maar verder was er geen overlast. Totdat de storm die zaterdag over het land raasde de beestjes dusdanig triggerde, dat ze massaal uit het nest zijn gevlogen. "Mijn hele tuin zit er vol mee, ik durf de deur niet meer uit", vertelt een radeloze Sietske.

Het gezin woont aan de Heusing in Breda, op een industrieterrein. Een rustig buurtje, zeker in het weekend, als alle bedrijven gesloten zijn en het personeel weekend heeft. Maar sinds er honderden hoornaars rondvliegen, is er weinig over van de rust. Sietske (43) en andere omwonenden belden zaterdag diverse keren met de gemeente om te melden dat er een grote hoornaarszwerm voor hun deur vloog, maar dat leverde niets op. "Ze vertelden me dat er geen geld is om het nest te laten ruimen en dat ze dus niks kunnen doen."

Het hoornaarsnest in de berkenboom (foto: Sietske van Dijk).

Dan maar zelf een bestrijder regelen, dacht ze. "Die particuliere bestrijder zei dat hij de klus wel wilde klaren, maar dat het een kostbaar karwei zou worden, want er moest ook een hoogwerker voor worden geregeld. Maar al kost het duizend euro, ik wil gewoon dat ze zo snel mogelijk verdwijnen."

En toen was er ineens een kink in de kabel. "Toen ik mijn adres opgaf, zei hij dat hij de opdracht niet kon aannemen. Het nest hangt in een boom in een parkje, dat op gemeentegrond ligt. Alleen de gemeente Breda kan de opdracht aan hem geven, zei hij."

"Mijn zoontje van acht kan onmogelijk naar buiten."

En dus gebeurt er niets. Sietske is ten einde raad. Als ze uit het raam kijkt naar een deel van haar achtertuin, telt ze zo een stuk of twintig zoemende hoornaars. "Mijn zoontje van acht kan onmogelijk naar buiten, en ook de buitenkat hou ik binnen", vertelt ze. "Het risico dat ze agressief zijn en we aangevallen worden, is te groot. We durven niet eens boodschappen te gaan doen. Morgen moet mijn zoontje weer naar school, dan is het nog donker en met een beetje geluk vliegen ze dan nog niet rond."

Sietske en haar zoon durven niet meer naar buiten (beeld: Omroep Brabant)

De gemeente Breda laat zondag in een reactie weten dat er maandag meteen actie wordt ondernomen. "We sturen dan een ongediertebestrijder om het hoornaarsnest te ruimen. Vandaag lukt het niet ze te vangen, want de dieren zijn nog altijd onrustig door de wind en vliegen overal rond", aldus een woordvoerster van de gemeente. "Zodra de wind gaat liggen, vliegen ze weer terug naar hun nest en dan kan de bestrijder zijn werk doen." Volgens de gemeentewoordvoerster was het ruimen van hoornaarsnesten eerst een taak van de provincie, maar ligt de verantwoordelijkheid inmiddels bij de gemeente. "We pakken op dit moment alleen nesten die een direct gevaar vormen voor de volksgezondheid."