Omstreden dierenopvang maakt doorstart maar wel binnen familie

Het omstreden dierenasiel Arduin in Roosendaal maakt een doorstart. Met een nieuwe naam en een nieuwe eigenaar. De zoon van het echtpaar dat de opvang al jaren runt, neemt de zaak over. Dat zorgt voor vraagtekens bij sommigen, maar zowel de gemeente als de nieuwe eigenaar Jan van Hest willen liever vooruit kijken: "Ik wil schoon schip maken en afrekenen met het verleden, een frisse start." De gemeente en Van Hest tekenden maandag een intentieovereenkomst.

Arduin verzorgt de noodopvang van dieren voor de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom, Halderberge, Rucphen, Steenbergen en Roosendaal. In die laatste gemeente is het asiel ook gevestigd. De noodopvang is een wettelijke taak van gemeenten. De huidige eigenaren, het echtpaar Van Hest, kijkt al sinds 2008 uit naar een nieuwe partij. Onlangs trok een mogelijke koper zich terug. Met deze nieuwe deal hopen de verschillende gemeenten voor de komende jaren de noodopvang te kunnen garanderen. 'Verzuip ze maar'

Al jaren is er gedoe over het functioneren van Arduin en het dierenwelzijn in de opvang. In 2013 stelde de SP Bergen op Zoom een 'Zwartboek Arduin' samen, waarin talloze schrijnende verhalen werden aangehaald. Zo werd geschreven over onder andere zieke dieren en het advies om een nest kittens 'maar te verzuipen, want bij ons gaan ze toch dood'. Afgelopen juli trok de Dierenbescherming nog aan de bel bij alle zes de gemeenten. In een brief uitte ze haar zorgen over het asiel, waar de zorg 'sinds twee jaar achteruit gaat'. Naar eigen zeggen heeft de Dierenbescherming nooit een reactie gehad van de gemeentes.

Wethouder Koenraad en Jan van Hest tekenen de verklaring (Foto: Omroep Brabant).