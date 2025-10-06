Omstreden dierenopvang maakt doorstart maar wel binnen familie
Arduin verzorgt de noodopvang van dieren voor de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom, Halderberge, Rucphen, Steenbergen en Roosendaal. In die laatste gemeente is het asiel ook gevestigd. De noodopvang is een wettelijke taak van gemeenten.
De huidige eigenaren, het echtpaar Van Hest, kijkt al sinds 2008 uit naar een nieuwe partij. Onlangs trok een mogelijke koper zich terug. Met deze nieuwe deal hopen de verschillende gemeenten voor de komende jaren de noodopvang te kunnen garanderen.
'Verzuip ze maar'
Al jaren is er gedoe over het functioneren van Arduin en het dierenwelzijn in de opvang. In 2013 stelde de SP Bergen op Zoom een 'Zwartboek Arduin' samen, waarin talloze schrijnende verhalen werden aangehaald. Zo werd geschreven over onder andere zieke dieren en het advies om een nest kittens 'maar te verzuipen, want bij ons gaan ze toch dood'.
Afgelopen juli trok de Dierenbescherming nog aan de bel bij alle zes de gemeenten. In een brief uitte ze haar zorgen over het asiel, waar de zorg 'sinds twee jaar achteruit gaat'. Naar eigen zeggen heeft de Dierenbescherming nooit een reactie gehad van de gemeentes.
'Communicatief gehandicapt'
En nu dus de doorstart van de zoon van het echtpaar. Omroep Brabant sprak meerdere mensen die er hun vraagtekens bij zetten, waaronder een medewerker van het asiel. Ze willen niet allemaal met naam genoemd worden maar vertellen dezelfde verhalen. Over de Dierenambulance die vaak niet op meldingen afkomt bijvoorbeeld. Zeker sinds het asiel een vast bedrag krijgt en niet meer per rit betaald wordt zou dit vaak voorkomen, aldus een medewerker.
Maaike Neeter van de Zwerfkattenwerkgroep West-Brabant waarschuwde de gemeente ook eerder al over de situatie bij Arduin. "Deze mensen zijn communicatief gehandicapt, ik snap niet hoe ze in deze branche terecht zijn gekomen", zegt ze tegenover Omroep Brabant.
Fouten gemaakt
Dat er dingen fout zijn gegaan erkent de nieuwe eigenaar Van Hest: zijn ouders kunnen het werk gewoon niet meer aan. Al jaren niet meer. Maar dat de Dierenambulance soms niet op meldingen afkomt, ontkent hij: "Die ambulance rijdt altijd, dat is een wettelijke taak en daar voldoen we aan."
Wethouder Koenraad van Roosendaal geeft toe dat dierenwelzijn en het wel en wee in het asiel misschien niet altijd prioriteit hebben gehad. Ook zegt ze dat dierenwelzijn in West-Brabant 'niet zo veel urgentie' had. "Maar sinds een jaar of twee zijn we daar meer mee bezig. Misschien hebben we Arduin wel een beetje te los gelaten. Maar als Jan het niet goed doet, dan grijpen we in."
Sportschool
Aan de goede voornemens ligt het niet. Van Hest doet een stapje terug bij de sportschool die hij ook nog runt en gaat met zijn gezin in het pand van de dierenopvang wonen. "Ik ben er ook opgegroeid, daar is de passie voor dieren ontstaan", vertelt hij. Er komt een grondige verbouwing, verduurzaming van het pand en het plan is om nieuwe kennels met meer daglicht te maken.
Van Hest heeft naar eigen zeggen 'heel grote plannen' en benadrukt nog maar eens dat hij af wil rekenen met vroeger. Om dat kracht bij te zetten is er ook een nieuwe naam, Arduin gaat per 1 januari verder als Het Dierenhuis. De banden met organisaties als Dierenlot, de Dierenbescherming en NFDO Dierenhulp worden aangehaald.
