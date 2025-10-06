Tassen vol spullen meenemen uit natuur, boswachter wil dat het stopt

Wat is er fijner tijdens de herfst dan een mooie wandeling te maken door de natuur? Boswachter Erik de Jonge kan bezoekers van het bos heel goed begrijpen. Maar hij waarschuwt ze wel om niet zomaar tassen vol zogenoemde bosvruchten mee te nemen. "En pas al helemaal op met paddenstoelen!"

"In mijn regio, in West-Brabant, begint dit wildplukken nu zo'n beetje", merkt De Jonge. "Daarbij gaat het vooral om wilde kastanjes en eikels. Het seizoen van de paddenstoelen moet nog een beetje op gang komen, vanwege de droogte. Maar als die er meer zijn, zien we hier bijna dagelijks illegale plukkers." Met name tamme kastanjes worden veel te veel geraapt. "Kijk, als mensen op de paden blijven is het prima als ze een paar kastanjes pakken. Een kleine hoeveelheid gedogen we. Maar daar houden deze mensen zich helaas niet aan."

Hij waarschuwt al enkele jaren om dit fenomeen te stoppen. Maar veel verbetering ziet De Jonge nog niet. "Ons beeld is redelijk constant: we zien enkele tientallen mensen die met grote bigshoppers uit het bos komen. Dit is al jaren ons beeld, het komt veel te veel voor."

Hij weet dat mensen uit Polen en Bulgarije met deze traditie opgroeien. "Daarnaast zijn sommige mensen nog niet zo lang in Nederland en weten ze gewoon nog niet dat dit hier niet mag." Dit massale 'herfstplukken' geldt in Nederland als stroperij. Dit is verboden en de boete die hierop staat, kan oplopen tot meer dan vierduizend euro. "Bij paddenstoelen is er daarnaast een extra veiligheidsrisico, omdat een aantal giftig is", waarschuwt De Jonge. "Dit wordt nogal eens onderschat. In het Oostblok en Duitsland vallen weleens doden, doordat mensen zich vergissen in de paddenstoel. Heksenboleten lijken bijvoorbeeld op eekhoorntjesbrood. Maar waar eekhoorntjesbrood eetbaar is, zijn heksenboleten hartstikke giftig."

"Kastanjes, eikels en paddenstoelen worden allemaal opgegeten door de dieren in het bos."