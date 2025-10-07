Bomvolle treinen voorlopig nog geen verleden tijd voor reizigers Maaslijn

Als sardientjes in een blik. Zo voelt een ritje tijdens een willekeurige ochtendspits op de Maaslijn, de spoorlijn tussen Roermond en Nijmegen, met stations in Vierlingsbeek, Boxmeer en Cuijk. De verbinding wordt de komende jaren opgewaardeerd. Het spoor wordt op meerdere plekken verdubbeld en er komt een bovenleiding voor elektrische treinen. Tijdwinst voor de reiziger, maar het lost het probleem van de bomvolle treinen voorlopig niet op. En door het overvolle stroomnet kunnen er de komende jaren geen langere of extra treinen rijden op de Maaslijn.

"Kunnen jullie misschien nog een beetje doorlopen?", roept een jongedame op station Boxmeer als ze deze ochtend in de trein wil stappen. Sjokkend zet de meute nog een aantal passen naar voren. Het is druk in de trein richting Nijmegen. Dagelijks maken er zo'n 22.000 reizigers gebruik van het traject, vooral studenten. Student Feline moet regelmatig blijven staan en daar is ze niet blij mee: "Na een dag school ben ik vaak moe. Dan zou ik graag willen zitten in de trein, maar dan moet ik alsnog staan omdat het te druk is."

"Ik vind het niet fijn om met zoveel mensen op elkaar te staan."

Op het station van Cuijk blijven twee studenten achter. "Wij vinden de trein te vol, te druk. Ik vind het niet fijn om met zoveel mensen op elkaar te staan", vertelt Noor. "We hopen dat de volgende trein rustiger is", vult mede-student Nick aan.

De komende jaren krijgt de Maaslijn een flinke upgrade. Het spoor wordt geëlektrificeerd – voorzien van een bovenleiding zodat er elektrische treinen op het spoor kunnen rijden - en op meerdere plekken verdubbeld. Ook worden enkele bochten ruimer gemaakt. Nu rijden er nog dieseltreinen over de drukste regionale spoorlijn van ons land. In 2027 moet de verbouwing van de Maaslijn klaar zijn en kunnen de eerste elektrische treinen over de spoorlijn. Een ritje over de Maaslijn moet dan volgens vervoerder Arriva iets sneller én comfortabeler worden. Maar de komst van de nieuwe elektrische treinen betekent niet dat er meer zitplekken komen. "De nieuwe elektrische treinen die op de Maaslijn gaan rijden, bieden een vergelijkbare capaciteit aan zitplaatsen", stelt een woordvoerder van Arriva. Extra treinen laten rijden of de treinen langer maken zit er de komende jaren niet in. Door het overvolle stroomnet er is nu net voldoende stroom om de nieuwe elektrische treinen vanaf 2027, als de verbouwing klaar is, te laten rijden op het traject.

"We hebben voor de toekomst last van een tijdelijke beperking op het spoor."

Inmiddels is alle benodigde stroom voor de huidige dienstregeling toegezegd door Enexis. "Het heeft ons aardig beziggehouden, maar we hebben nu voldoende vermogen gecontracteerd om de gevraagde dienstregeling te kunnen rijden", vertelt projectmanager Chistiaan Caan van ProRail. "Maar we hebben wel voor de toekomst last van een tijdelijke beperking op het spoor." Het stroomnet in de regio zit overvol waardoor uitbreiding van de dienstregeling niet mogelijk is. De komende jaren kunnen er dus geen extra of langere treinen rijden op de Maaslijn. Volgens Caan kunnen er na de netverzwaring van Tennet in 2029 pas meer treinen over de Maaslijn rijden. Of vervoerder Arriva daarvan ook gebruik gaat maken, is de vraag. "Op dit moment kunnen we daar nog niet concreet op vooruitlopen", vertelt een woordvoerder. "Eventuele wijzigingen worden zorgvuldig afgestemd op reizigersbehoeften, infrastructuurmogelijkheden en andere ontwikkelingen." De studenten Noor en Nick gokten overigens verkeerd deze ochtend. 'Hun' volgende trein viel uit. Iets wat na de opwaardering van de spoorlijn ook minder vaak zou moeten gaan gebeuren.