Amy laat zich gelden: storm leidt tot tientallen schademeldingen

Verzekeraars hebben tientallen schademeldingen binnengekregen als gevolg van de storm Amy, die afgelopen weekend over ons land raasde. De schades zorgen in een eerste schatting voor een kostenpost van ongeveer 70.000 euro verdeeld over het hele land. Bij Interpolis kwamen 140 meldingen binnen, vooral uit Noord-Brabant en Zuid-Holland.

Ook bij verzekeraar Nationale-Nederlanden (NN) hebben landelijk enkele tientallen mensen zich gemeld met schade. Bij die verzekeraar hadden de meeste claims met neerslag te maken, waardoor bijvoorbeeld lekkage is ontstaan. Univé kreeg ongeveer zeventig storm- en waterschades binnen. Het ging dan bijvoorbeeld om afgewaaide dakpannen en water dat naar binnen kwam, vooral afkomstig uit het noorden van het land.



Staartje van Humberto

Het KNMI had zaterdag voor het hele land code geel afgekondigd vanwege zware windstoten. Bomen waaiden om en buitenevenementen moesten worden afgelast. Ook heeft het op een aantal plaatsen hard geregend. De storm was een staartje van orkaan Humberto, die afgelopen week ontstond in het westelijke deel van de tropische Atlantische Oceaan.



Het Verbond van Verzekeraars (het overkoepelende orgaan van alle verzekeraars in het land, red.) kon maandag desgevraagd geen schatting geven van de stormschade.