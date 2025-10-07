Undercoveractie onthult wietmiljoenen en villa met gouden toiletten

Windhappers, zo worden ze wel eens genoemd door politie en justitie: mensen die goed kunnen leven van de lucht. Ze hebben geen baan, inkomen of erfenis, maar wel verdacht veel geld op zak. Dat speelde ook bij een Roosendaler en zijn familie. Hij verdiende kennelijk zo goed aan wiethandel dat hij zijn geld stak in een kapitale villa met goud in de badkamers. Maar dat werd onthuld door een undercoveroperatie. De rechtbank veroordeelde hem, samen met nog dertien anderen.

Het verhaal van deze wietbende gaat ver terug. De politie kreeg al in 2010 het vermoeden dat er iets speelde. Na tips uit het misdaadcircuit startte een onderzoek met de codenaam Biedenkopf. Alles wees erop dat twee Roosendaalse broers en hun neef wiet verkochten aan Belgische en Franse klanten. Hun ‘hoofdkantoor’ was een pand aan de Molenstraat. Vanuit twee growshops in Etten-Leur verliep de distributie. Undercovers

De politie verzamelde bewijs over een drugsdeal van negentien kilo hasj aan een Belgische klant, een hennepstekkerij in Etten-Leur en een huurhuis in Sprundel waar 125 kilo wiet lag te drogen. Ook undercoveragenten waren actief: ze kochten een kilo wiet voor 4000 euro om te zien hoe dat ging. Toen twee undercoveragentes in Spanje contact legden met de zus van de ‘drugsbroers’, ontdekten ze iets opvallends. De vrouw vertelde dat er in Roosendaal een villa stond met sauna, zwembad en bioscoop ‘vol met goud’. Later zei ze: “Een badkamer vol met goud.” Schimmige financiers

De recherche kwam uit bij een pand aan de Robijndijk waar een luchtje aan zat. De villa was gekocht voor 700.000 euro, met geld uit Marokko en Dubai — afkomstig van bedrijven die handelden in goud, juwelen en horloges. Op papier was de eigenaresse een vrouw uit Etten-Leur, maar drie maanden na de aankoop (in 2012) emigreerde ze naar de andere kant van de wereld.

Na wat speurwerk kwam de toekomstige en feitelijke bewoner in beeld: Hassan C. Volgens de Belastingdienst een man zonder bekend inkomen. Invallen

Op 9 juni 2015 deed de politie tientallen invallen en arrestaties. Bij verschillende verdachten thuis vond ze verdachte spullen, waaronder een stroomstootwapen, ruim een kilo hasj en een geldtelmachine. Ook de villa aan de Robijndijk werd doorzocht. Daar trof de politie inderdaad toiletruimtes met bladgoud aan. Er was bovendien voor ruim een half miljoen euro aan verbouwd.

In al die jaren heeft niemand in het huis gewoond. Het pand raakte verwaarloosd en vervallen - tot ergernis van de buurt. Het Openbaar Ministerie legde beslag op de villa. Veroordelingen

Dinsdag kwam er eindelijk beweging in de zaak. De rechtbank in Breda acht bewezen dat Hassan C. (46) de villa aan de Robijndijk heeft gebruikt om zwart geld wit te wassen. Dat misdaadgeld - ruim 1,3 miljoen euro - moet hij terugbetalen. Hij maakte zich ook schuldig aan drugsbezit en krijgt ruim twee jaar cel. Hassan was tien jaar spoorloos, maar liep deze zomer tegen de lamp en zit nu vast. Hij ontkent alle beschuldigingen. Honing, citrusvruchten en lammeren

Zijn oudste broer Said C. (60) is ook veroordeeld. Voor het leiden van de wietbende, drugshandel, witwassen en het bezit van twee vuurwapens en munitie kreeg hij ruim drie jaar cel. Ook wordt hij ‘kaalgeplukt’ voor zo’n drie ton. De Roosendaler stak 160.000 euro in zijn huis aan de Diamantdijk en 60.000 euro in een dure BMW, zonder dat duidelijk was waar het geld vandaan kwam. Zelf hield hij altijd vol dat hij directeur was van een reisbureau en handelde in honing, citrusvruchten, lammeren en rolluiken. ‘Leider’

Medeverdachten noemden hem ‘Leider’ of ‘El Hadj’. Dat had volgens Said C. niets met drugs te maken, maar met zijn politieke werk als activist voor de Riffijnse bevolking van Marokko. De rechtbank veroordeelde nog meer betrokkenen. Broer Abdelmajid (50) kreeg acht maanden cel. Andere verdachten kregen vooral taakstraffen tussen de 84 en 180 uur. Het ging om mannen uit Roosendaal en omgeving - met namen als Peter, Ad, Aaron en Dennis - die ieder een specifieke rol hadden als inkoper, bedrijfsleider, regelaar of baliemedewerker. En dan was er nog de zogenoemde eigenaresse van de spookvilla, die inmiddels in Midden-Amerika woont. Alle veroordeelden kregen ook een voorwaardelijke celstraf daarbovenop. Van een deel van hen is nog steeds niet bekend waar ze zijn.

Zeldzaam langdurig proces Al in 2017 telde het dossier 17.000 pagina's. Dat zou daarna zijn opgelopen naar 45.000 pagina's. In al die jaren was het probleem dat er veel vragen bleven omdat getuigen spoorloos waren. Op een gegeven moment waren er acht verdachten onvindbaar. De zaak werd steeds uitgesteld. Onderzoek in het buitenland verliep moeizaam. Zeker in de coronatijd. En toen raakten ook nog, ergens op een rechtbank, belangrijke documenten kwijt over onder meer de villa aan de Robijndijk in Roosendaal. Het enorm tijdsverloop was zelfs reden voor het OM om te gaan twijfelen over verjaring. Het OM vond 'strafkorting' op zijn plaats. Alsof dat nog niet genoeg was dook er deze zomer na tien jaar ineens een verdachte. Het was Hassan C. Hij mocht alsnog wat zeggen en daarom werden de uitspraken uitgesteld. De rechtbank hield uiteindelijk ook rekening met "het enorme tijdsverloop" en legde iets lagere straffen op dan geëist.