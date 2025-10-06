DansMari’s gooien Oeteldonkse traditie om: 'Kleine revolutie"

De DansMari's zijn een fenomeen in Den Bosch. De heren, allen meer dan honderd kilo schoon aan de haak en gehuld in een dansmariekes kostuum, zijn ware iconen in Oeteldonk. Een eigen film, een kookboek en een optreden voor de koningin: deze beroemde groep deed het allemaal. Tijdens hun reünie zondagmiddag werd daar nog een prestatie aan toegevoegd: het omvergooien van het Oeteldonkse patriarchaat. De boodschap was duidelijk: weg met de emblemenjasjes, lang leve het bananenpak.

Cas Bergs & Arianne de Jong Geschreven door

Net zoals de originele K3-leden afgelopen week voor het eerst in jaren weer samenkwamen voor een reünie, keerden ook de Bossche DansMari's na elf jaar afwezigheid zondagmiddag terug. Initiatiefnemer Jesse van den Berg trok jarenlang als verdwaald dansmarieke met carnaval door de straten van Den Bosch. Met een pakje geïmporteerd uit Limburg inspireerde hij een aantal andere mannen om hem bij te staan en te gaan dansen. Want wat is nou een dansmarietje zonder dansje. Zo werden de DansMari's geboren.

"Oud, grijs, maar nog steeds strakke pasjes."

In hun hoogtijdagen als dansende iconen van Oeteldonk maakten ze heel wat mee. Ze traden op voor de koningin tijdens Koninginnedag in 2007, stonden op menig plein en podium in Den Bosch en brachten zelfs een kookboek, een glossy en een film uit.

Maar ook na een decennium blijken de heren van de DansMari's nog net zo uit de maat dansen als toen. "Het was fantastisch, echt virtuoos," zegt een vrouw in haar Oeteldonkse pak. Speciaal voor de reünie brachten ze hun iconische dansje zondag opnieuw ten tonele. "Sterker nog, ik denk dat dit ons beste optreden was," lacht een van de Mari's met een ietwat hese stem. "Oud, grijs, maar nog steeds strakke pasjes." Na het dansje volgt ineens een oproep van de DansMari's vanaf het podium: "Geen paniek, maar jullie worden gesommeerd om de zaal te verlaten," roept DansMari Hans. Bezoekers moeten na het dansje naar buiten. "Draai je om en loop rustig naar buiten."

"Die jasjes met emblemen vinden we zo gemilitariseerd."

Eenmaal buiten komt de aap uit de mouw: "De échte Oeteldonker heeft voortaan een bananenpak aan. Die jasjes met emblemen vinden we zo gemilitariseerd", zegt een van de DansMari's. Iedereen krijgt een knalgeel bananenpak aangereikt. Alleen de mensen die een fruitpak dragen mogen vervolgens nog naar binnen "Er is een kleine revolutie, de échte Oeteldonker draagt voortaan een bananenpak."

De horde met bananen mogen weer terug de zaal in (Foto: Omroep Brabant.)