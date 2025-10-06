DansMari’s gooien Oeteldonkse traditie om: 'Kleine revolutie"
Net zoals de originele K3-leden afgelopen week voor het eerst in jaren weer samenkwamen voor een reünie, keerden ook de Bossche DansMari's na elf jaar afwezigheid zondagmiddag terug.
Initiatiefnemer Jesse van den Berg trok jarenlang als verdwaald dansmarieke met carnaval door de straten van Den Bosch. Met een pakje geïmporteerd uit Limburg inspireerde hij een aantal andere mannen om hem bij te staan en te gaan dansen. Want wat is nou een dansmarietje zonder dansje. Zo werden de DansMari's geboren.
"Oud, grijs, maar nog steeds strakke pasjes."
In hun hoogtijdagen als dansende iconen van Oeteldonk maakten ze heel wat mee. Ze traden op voor de koningin tijdens Koninginnedag in 2007, stonden op menig plein en podium in Den Bosch en brachten zelfs een kookboek, een glossy en een film uit.
Maar ook na een decennium blijken de heren van de DansMari's nog net zo uit de maat dansen als toen. "Het was fantastisch, echt virtuoos," zegt een vrouw in haar Oeteldonkse pak. Speciaal voor de reünie brachten ze hun iconische dansje zondag opnieuw ten tonele. "Sterker nog, ik denk dat dit ons beste optreden was," lacht een van de Mari's met een ietwat hese stem. "Oud, grijs, maar nog steeds strakke pasjes."
Na het dansje volgt ineens een oproep van de DansMari's vanaf het podium: "Geen paniek, maar jullie worden gesommeerd om de zaal te verlaten," roept DansMari Hans. Bezoekers moeten na het dansje naar buiten. "Draai je om en loop rustig naar buiten."
"Die jasjes met emblemen vinden we zo gemilitariseerd."
Eenmaal buiten komt de aap uit de mouw: "De échte Oeteldonker heeft voortaan een bananenpak aan. Die jasjes met emblemen vinden we zo gemilitariseerd", zegt een van de DansMari's. Iedereen krijgt een knalgeel bananenpak aangereikt. Alleen de mensen die een fruitpak dragen mogen vervolgens nog naar binnen "Er is een kleine revolutie, de échte Oeteldonker draagt voortaan een bananenpak."
"Al die mensen die uit de randstad komen tegenwoordig met een jasje met emblemen, daar hedde niks meer aan," zegt een van de Mari's. "Je weet niet meer wie een Oeteldonker is, vroeger kon je ze nog herkennen."
Daarom worden de Oeteldonkse jasjes ingeruild voor spiksplinternieuwe bananenpakken. Het idee is simpel: wie een bananenpak draagt is een Oeteldonker, wie de kiel draagt is een twijfelgeval. "Vroeger was zo’n pak slecht, maar nu gaan we dat even anders doen."
Zo weten de Mari's tijdens hun allerlaatste optreden nog steeds het Bossche carnaval helemaal overhoop te gooien, net zoals elf jaar geleden.