Man steelt kostbare horloges en zonnebrillen terwijl vrouw de wacht houdt

Een man heeft op 20 april dit jaar op brutale wijze een collectie dure horloges en zonnebrillen gestolen in Roosendaal. Ze lagen in een woning boven Café Tien aan de Bloemenmarkt. Terwijl hij boven in het huis zijn slag sloeg, stond een vrouw buiten op de uitkijk. Nadat de dief het pand had verlaten, verdwenen ze relaxed lopend uit beeld.

Alsof hij er kind aan huis was, stapte hij het café in, opende de deur naar de hal en liep zo naar boven. Een kleine tien minuten later liep hij naar buiten, met horloges en zonnebrillen van merken als Gucci, Patek Philippe, Rolex en Rosefield.

Een eerdere poging van de eigenaar van de kroeg om de identiteit van het duo te achterhalen leverde niets op. Zo publiceerde de eigenaar een bericht op de Facebookpagina van het café enkele dagen na de roof en sprak daarin van ‘slechteriken’. “Ze vonden het nodig om binnen te dringen en vervolgens met spullen die niet van hun waren weer te vertrekken”, werd erbij vermeld. Onderaan het bericht staan duidelijke foto’s van het tweetal. Desondanks zijn ze nog altijd niet aangehouden.



De politie sluit niet uit dat de gestolen spullen te koop worden of zijn aangeboden, zo vertelt een woordvoerder in het opsporingsprogramma.

Signalementen

De man heeft een fors postuur, een smalle snor en een baardje. Hij was geheel in het zwart gekleed: van zijn pet (met wit logo), tot spijkerbroek en jas (met logo Armani Exchange op de rug). De vrouw had rood/bruin haar in een staart en droeg een jas met oranje/bruine/beige legerprint, een witte trui met capuchon en een zwarte rugzak.

