Studentenwoning in half uur leeggeroofd: dader spoorloos

Een insluiper heeft in juni alle tijd genomen om in een studentenkamer in Tilburg toe te kunnen slaan. Een half uur nadat hij via het balkon van het appartement aan de Sophiastraat naar binnen was gekomen, verliet hij de woning. Met verre van lege handen.

Opsporingsprogramma Bureau Brabant maakte maandag bekend dat de nog voortvluchtige inbreker er vandoor is gegaan met een gigantische buit. Hij wist geld, sleutels, spelcomputers, controllers, sigaretten, wijn en tassen van onder meer het merk The North Face buit te maken. Hij liep na de inbraak weg met een rugzak en een doos vol met gestolen spullen.

In het opsporingsprogramma is te zien hoe de man in de nacht van 10 op 11 juni best lang het Tilburgse centrum doorkruist met zijn lichtkleurige herenfiets. De hele binnenstad lijkt te slapen als hij over de Heuvel, de Heuvelstraat en daarna weer over de Heuvel rijdt om uiteindelijk bij zijn bestemming te komen: een studentenwoning aan de Sophiastraat.

Via het balkon weet de dief bij een deur van het appartement te komen die, zo denkt de politie, niet goed is afgesloten. Voor de bewoners een harde les op het moment dat duidelijk werd dat er zoveel was gestolen.

De verdachte droeg die nacht donkere kleding en een pet, had een bril op en droeg een donkerkleurige rugtas.