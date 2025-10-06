A50 en A77 deels dicht: Rijkswaterstaat gaat aan de weg werken

De snelwegen A50 en A77 worden deze week in de avond- en nachturen deels afgesloten. Dit is nodig, omdat Rijkswaterstaat er onderhoudswerkzaamheden laat uitvoeren. Voor weggebruikers betekent dit dat ze met extra reistijd worden geconfronteerd.

Het eerste weggedeelte dat onder handen wordt genomen, ligt op de A77. Tussen knooppunt Rijkevoort en afrit (2) Gennep richting Duitsland zal dit stuk van de snelweg dicht zijn van maandag 21.00 uur tot dinsdag 7 oktober 05.00 uur. De andere kant op is de A77 afgesloten tussen oprit (2) Gennep en knooppunt Rijkevoort richting Nijmegen en Venray van donderdag 9 oktober 21.00 uur tot vrijdag 10 oktober 05.00 uur.

Urenlange stremming

Op de A50 moet het verkeer dinsdag(nacht) en woensdag(nacht) rekening houden met een stremming. Die is er als eerste op dinsdag 7 oktober tussen knooppunt Ekkersrijt en oprit (11) Veghel richting Nijmegen en wel van 21.00 uur tot woensdag 8 oktober 05.00 uur.



Tussen oprit (11) Veghel en afrit (8) Son en Breugel is de A50 richting Eindhoven afgesloten van woensdag 8 oktober 21.00 uur tot donderdag 9 oktober 05.00 uur.



Gele borden

Gele borden geven ter plaatse informatie over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen. Rijkswaterstaat hoopt dat het verkeer rekening houdt met de aangepaste route en snelheden.



De klus valt onder het Onderhoudscontract dat Rijkswaterstaat laat uitvoeren. Het betreft regulier onderhoud dat wegennet, viaducten, bruggen en tunnels op zijn tijd nodig hebben. Denk hierbij aan asfaltering, vervangen van voegovergangen, maai- en snoeiwerkzaamheden, asfalt reinigen en onderhoud aan de vangrail. Alles natuurlijk om uiteindelijk voor het verkeer een vlotte en veilige doorstroming te bereiken.

