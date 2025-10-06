Stel steelt gasflessen: bouwmarkt voor zeker 1500 euro gedupeerd

De politie is opzoek naar een man en een vrouw die in mei 21 gasflessen hebben gestolen bij een bouwmarkt in Tilburg. De flessen werden van het terrein aan de Brakman meegenomen, ze hebben een waarde van ruim 1500 euro.

Het tweetal komt op 20 mei met een wit busje bij het terrein van de bouwmarkt aan. Volgens de politie werken ze duidelijk samen en doen ze erg hun best om het terrein op te komen.

Ze hebben zelfs het nodige gereedschap meegenomen om het slot open te slijpen. De man loopt het terrein op richting de gasflessenkooi. Ook hiervan wordt het slot open gehaald



Opvallende bus

Nadat ze de gasflessen hebben opgeladen, sluiten ze het hek en rijden ze weg in hun opvallende bus met groene cirkels op de zijkant.



De man droeg een blauwe spijkerbroek, een zwarte jas met een trui met capuchon eronder, zwarte schoenen en een pet. De vrouw droeg een zwarte jas, een legging en een pet.



Terwijl ze bezig waren, passeerden er auto’s en fietsers. De politie roept getuigen op om zich te melden, 'desnoods' anoniem. Hebben deze mensen iets gezien? Of is het opgevallen dat iemand plotseling meerdere gasflessen bij zich had?

De man (links) en de vrouw naar wie de politie op zoek is (foto's: politie.nl).

Wachten op privacy instellingen...