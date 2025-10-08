Portemonnee getrokken voor overstekende kikkers: 'Kosten richting miljoen'

Elk jaar steken duizenden padden en kikkers de provinciale weg tussen Heeze en Someren over. Jarenlang zetten vrijwilligers en schoolkinderen de dieren over, maar dat was vechten tegen de bierkaai. Vele dieren werden doodgereden op de drukke weg. Nu is de weg afgesloten voor de bouw van veertien tunnels voor de amfibieën. “Dit is een uniek bouwproject en een bijzondere plek waar we trots op moeten zijn”, zegt projectleider Cristian Timmermans.

Een van de dieren die elk voorjaar de weg over springen, kruipen of glibberen, is de heikikker. “Je zult hem vast wel kennen”, zegt Hans Teeven van het IVN, een vereniging van actieve vrijwilligers met als doel natuur- en milieu-educatie, in Heeze-Leende. “Het is de kikker die altijd zo mooi blauw wordt.” In Nederland zijn ruim 170 locaties waar amfibieën worden geholpen met de weg oversteken. “95 procent van de heikikkers die op deze locaties worden overgezet, komt hiervandaan. Dit is dus echt een hotspot.” Jaren terug zagen de vrijwilligers van het IVN dat het wel erg druk werd met de kikkers, padden en salamanders die overstaken. Ze worden geleid door oerinstincten en gaan onderweg van hun overwinteringsplek naar hun voortplantingsplek. Maar daar ligt dus een hele drukke weg tussen.

"Drie tunnels waren niet genoeg voor deze weg."

“We kregen in eerste instantie drie tunnels cadeau omdat we als IVN vijftig jaar bestonden”, zegt Teeven. “Maar we werden erop gewezen dat drie tunnels niet genoeg zou zijn voor deze weg”, vult medevrijwilliger Geert Engels van het IVN aan. De tunnels mogen niet verder van elkaar liggen dan 75 meter. Anders gaan de padden, kikkers en salamanders niet meer oversteken en keren ze terug. “Ze planten zich dan niet meer voort." Ook zou het gevaar zijn dat er te veel dieren in de tunnels terechtkomen. De amfibieën zijn niet zo van het beleefd in de rij wachten en voorrang verlenen. “We hebben meegemaakt dat er hier hele emmers tot de top vol zaten”, zegt Geert. “De dieren die onderop zaten waren erg blij dat ze uit de emmer konden.”

"Kosten richting 1 miljoen euro."

Veertien tunnels bleken nodig te zijn. Kosten: richting 1 miljoen euro. “We hebben een crowdfunding gedaan”, zegt Geert. “Omdat het ging om een particulier initiatief was de provincie bereid om een flinke duit in het zakje te doen. Ook de gemeenten Someren, Heeze-Leende en het Brabants Landschap hebben meebetaald." Voor projectleider Cristian Timmermans is het een bijzondere klus. “We hebben in het buitenland, met name Duitsland, gekeken hoe ze het daar doen. Meestal is er sprake van duikers die onder de weg door lopen. Maar dat kan hier niet doordat ons grondwater hoog staat. Kikkers en padden houden weliswaar van nattigheid, maar te veel vinden ze ook niet goed.” De tunnels liggen vrij hoog. Ook worden balken en rasters geplaatst zodat de dieren de ingang kunnen vinden.

"We sparen nu voor een paar duurdere camera’s."