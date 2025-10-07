Lagere straf voor man die touwtje spande over fietspad

Paul van L. (36), die bezig was met een verhuizing, spande een touwtje uit voorzorg over het fietspad aan de Broekhovenseweg in Tilburg. Toen hij een opvallend hesje haalde om het oranje touw nog beter zichtbaar te maken, gebeurde precies wat niet de bedoeling was. Een scooterrijder werd gelanceerd door het touw en raakte ernstig gewond. In hoger beroep kreeg de Tilburger dinsdag een lagere straf.

Eerder werd Tilburger Paul veroordeeld tot een maand cel. De rechtbank in Breda vond dat Paul het fietspad niet mocht blokkeren. Daarnaast nam hij geen verantwoordelijkheid en gaf hij het slachtoffer de schuld van het ongeluk. De scooterrijder zou te hard hebben gereden en bezig zijn geweest met zijn mobieltje.

Flinke verwondingen

Het ongeluk gebeurde vijf jaar geleden en de gevolgen voor het slachtoffer waren groot. Hij verloor enkele tanden, brak zijn kaak op twee plekken, liep een hersenschudding op en had een scheurtje in zijn nekwervel. Pas na ruim een jaar kon hij weer aan het werk.

Paul ging tegen de veroordeling in beroep. Het Hof veroordeelde de Tilburger tot een taakstraf van 120 uur. In dit hoger beroep oordeelde de rechter met meer begrip voor de Tilburger. "Hij had geen verkeerde intenties en probeerde de veiligheid voor verhuizers en verkeersdeelnemers juist te verbeteren", aldus het gerechtshof.

Wel verantwoordelijk

Doordat het touw, al is het maar voor korte tijd, onbewaakt en minder zichtbaar is achtergelaten, kreeg de Tilburger toch een taakstraf opgelegd. Paul woont nu in Colombia waar hij online werkt voor een Nederlands bedrijf. Hij kan de straf pas uitvoeren zodra hij weer in Nederland is.