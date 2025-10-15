Wil je stemmen op een Brabander voor de Tweede Kamer? Dit zijn je keuzes

Met nog drie weken tot de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer, hebben alle partijen hun kandidatenlijsten bekendgemaakt. Omroep Brabant en Localfocus namen de lijsten onder de loep en gingen op zoek naar de Brabanders. Wat blijkt: dat zijn er opnieuw relatief weinig.

In totaal zijn er dit keer 109 Brabanders op wie je jouw keus kunt laten vallen. Het gaat dan om kandidaten die op dit moment in Brabant wonen. Mensen die in Brabant geboren zijn, maar de provincie inmiddels hebben verlaten, worden niet meegeteld.

Van de 1166 kandidaten, wonen er dus iets meer dan honderd in onze provincie. Dat is slechts 9,4 procent, terwijl ongeveer 15 procent van alle kiezers uit onze provincie komt. Omgerekend zijn al die Brabantse stemgerechtigden goed voor 22 á 23 zetels.

Wie zijn de kandidaten?

De drie hoogst genoteerde Brabanders op de verschillende lijsten zijn:

Esmah Lahlah uit Tilburg - GroenLinks-PvdA (plek 2)

Ruben Brekelmans uit Oisterwijk - VVD (plek 3)

Inge van Dijk uit Gemert - CDA (plek 4)

De meeste Brabanders

De partij met de meeste Brabanders op de lijst zit op dit moment niet in de Tweede Kamer (en is dus niet terug te vinden in het uitgebreide overzicht hieronder). Het gaat om 50PLUS, de partij heeft maar liefst 13 Brabanders op de lijst, gevolgd door de VVD (10). Partijen zónder Brabanders op de lijst zijn: Vrede voor Dieren, BIJ1 en de Fryske Nasjonale Partij (FNP).