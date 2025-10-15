Wil je stemmen op een Brabander voor de Tweede Kamer? Dit zijn je keuzes
In totaal zijn er dit keer 109 Brabanders op wie je jouw keus kunt laten vallen. Het gaat dan om kandidaten die op dit moment in Brabant wonen. Mensen die in Brabant geboren zijn, maar de provincie inmiddels hebben verlaten, worden niet meegeteld.
Van de 1166 kandidaten, wonen er dus iets meer dan honderd in onze provincie. Dat is slechts 9,4 procent, terwijl ongeveer 15 procent van alle kiezers uit onze provincie komt. Omgerekend zijn al die Brabantse stemgerechtigden goed voor 22 á 23 zetels.
Wie zijn de kandidaten?
De drie hoogst genoteerde Brabanders op de verschillende lijsten zijn:
- Esmah Lahlah uit Tilburg - GroenLinks-PvdA (plek 2)
- Ruben Brekelmans uit Oisterwijk - VVD (plek 3)
- Inge van Dijk uit Gemert - CDA (plek 4)
De meeste Brabanders
De partij met de meeste Brabanders op de lijst zit op dit moment niet in de Tweede Kamer (en is dus niet terug te vinden in het uitgebreide overzicht hieronder). Het gaat om 50PLUS, de partij heeft maar liefst 13 Brabanders op de lijst, gevolgd door de VVD (10). Partijen zónder Brabanders op de lijst zijn: Vrede voor Dieren, BIJ1 en de Fryske Nasjonale Partij (FNP).
De lijsten van partijen verschillen qua aantal kandidaten. Als we kijken naar relatief gezien de meeste Brabanders per partij waarop gestemd kan worden, ziet het overzicht er zo uit:
De zeer marginale partij 'DE LINIE' heeft een kandidatenlijst die bijna voor de helft bestaat uit kandidaten die in Brabant wonen. Dat klinkt veel, maar de totale lijst van de partij telt slechts 15 kandidaten. Om een zo eerlijk mogelijk beeld te geven, is hieronder nog een keer met de aantallen kandidaten erbij het deel Brabanders op de kandidatenlijsten weergegeven:
Localfocus bracht in kaart uit welke gemeenten kandidaat-Kamerleden komen. Vooral het zuiden van de provincie blijkt ondervertegenwoordigd: bijna alle grensgemeenten zullen met zekerheid niemand naar het parlement afvaardigen.
Dit zijn alle Brabantse kandidaten van de partijen die nu in de kamer zitten:
PVV
23 - Maikel Boon, Bergen op Zoom
25 - Rachel van Meetelen, Bergen op Zoom
44 - Eric Esser, Den Bosch
74 - Nathalie Choenni, Kaatsheuvel
GroenLinks-PvdA
2 - Esmah Lahlah, Tilburg
21 - Jade van der Linden, Oss
43 - Naomi Woltring, Eindhoven
VVD
3 - Ruben Brekelmans, Oisterwijk
14 - Thierry Aartsen, Terheijden
20 - Daan de Kort, Eindhoven
34 - Martijn Buijsse, Boekel
42 - Thomas Melisse, Hoeven
61 - Joachim Jansen, Moerdijk
62 - Anne van Berlo., Gemert
65 - Rick Zagers, Breda
68 - Eddie Altenburg-Collin, Den Bosch
76 - Jorin Aardoom, Vlijmen
NSC
29 - Jos van Ginniken, Breda
32 - Colette Kersten, Etten-Leur
D66
10 - Mpanzu Bamenga, Eindhoven
24 - Ulas Köse, Dongen
BBB
25 - Dirk Buis, Uden
38 - Mark Ven, Oirschot
CDA
4 - Inge Dijk, Gemert
6 - Jeltje Straatman, Bladel
13 - Maes van Lanschot, Eindhoven
27 - Ankie de Hoon, Etten-Leur
32 - Caroline van Brakel, Veldhoven
47 - Stijn Sips, Dongen
SP
11 - Leroy Vossenberg, Oss
24 - Ruud MErks, Schijndel
26 - Inge Verdaasdonk, Breda
28 - Dani Smith, Vught
31 - Erik Schapendonk, Tilburg
41 - Jente van Eck, Den Bosch
DENK
14 - Ramazan Özcan, Tilburg
15 - Timotheus Tap, Tilburg
27 - Ranim Agha, Helmond
29 - Zainab Abubaker, Roosendaal
30 - Burhan Aydin, Eindhoven
36 - Omar Fkihi, Helmond
40 - Can Bayrakci, Tilburg
48 - Yusuf Dagdelen, Bergen op Zoom
Partij voor de Dieren
20 - Cynthia Pallandt, Breda
29 - Anne-Miep Vlasveld, Tilburg
32 - Pam Wijnans, Tilburg
34 - Janneke Lierop, Breda
38 - Jasper Loo, Breda
40 - Judith Lammers, Eindhoven
44 - Virginia Jonkers, Eindhoven
Forum voor Democratie
13 - Ramon van Asch, Den Bosch
14 - Nicolas Knoester, Eindhoven
23 - Marianne Akkermans-Linssen, Maashees
24 - Luca de Clippelaar, Eindhoven
32 - Patty Spoek-van Dinther, Helmond
34 - Yolande Boom-Bekkers, Boxtel
39 - Theo Heller, Helmond
50 - Joris van den Oetelaar, Schijndel
SGP
28 - Henk van Zelst, Sprang-Capelle
ChristenUnie
14 - Christian van der Krift, Eindhoven
16 - Hetty Egger-van Oppen, Vierlingsbeek
43 (Kieskring Tilburg) - Jan Groos, Waalwijk
44 (Kieskring Tilburg) - Nelleke Tolenaars- den Braber, Fijnaart
44 (Kieskring 's-Hertogenbosch) - Wouter Bondt, Best
45 (Kieskring Tilburg) - Anne Duizer, Giessen
45 (Kieskring 's-Hertogenbosch) - Henk Jager, Eindhoven
Volt
5 - Bjorn Beijnon, Den Bosch
8 - Inge Vossen-van Beers, Rosmalen
22 - Jolijn van der Linden, Nuenen
JA21
19 - Kevin Nuijten, Oosterhout
25 - Roy de Bruin, Tilburg
32 - Maaike Manon Damen-Flobbe, Land van Cuijk
37 - Mees Uijens, Eindhoven
42 - Marnix van den Berk, Etten-Leur