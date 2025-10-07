Jonge meisjes seksueel uitgebuit: tot 4,5 jaar cel geëist

Tegen een 25-jarige vrouw uit Roosendaal en twee mannen van 27 uit Rotterdam en 41 uit Sint Hubert zijn dinsdag bij de rechtbank in Breda gevangenisstraffen geëist tot vierënhalf jaar. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben ze drie kwetsbare meisjes van nu twintig en 21 seksueel uitgebuit.

De vrouwelijke verdachte zou de meisjes de prostitutie in hebben gelokt. Eén van hen wist ze te overtuigen door te zeggen dat werken in deze branche zou helpen bij het verwerken van een verkrachting. Ze vertelde zelf die ervaring te hebben.

Ook kinderporno De meisjes waren tussen de vijftien en achttien jaar oud toen ze voor het eerst als sekswerker werden ingezet. Twee van hen komen uit Roosendaal, de derde uit Eindhoven. Het misbruik vond plaats tussen mei 2021 en september 2023. De man uit Sint Hubert wordt ook verdacht van het maken en bezit van kinderporno. Hij maakte seksueel getinte foto’s en video’s van een van de meisjes.

Het OM stelt dat alle verdachten wisten of hadden kunnen weten dat twee meisjes minderjarig waren. De gedwongen seks vond plaats op verschillende plekken binnen en buiten Brabant, onder meer in het huis van een broer en tante van een van de meisjes, in hotelkamers en in auto’s.

De meisjes werden soms met de auto of fiets naar een escortklant gebracht door een aantal van de verdachten. Ook is vastgesteld dat ze werden aangezet tot het gebruik van lachgas en drugs.



Bijgehouden op scorebord

De officier van justitie had voor de Rotterdammer de hoogste straf in petto. Hij regelde het allemaal, hield alles nauwkeurig bij in een scorebord in Excel en verdiende er soms grof aan. Bovendien had de Rotterdammar zelf geregeld seks met de meisjes. Van de geëiste 54 maanden mag wel het voorarrest van bijna een jaar worden afgetrokken.

S. was al actief in de seksbranche voordat deze zaak begon en werkte toen samen met A.B. De officier geloofde niets van het verhaal dat de Roosendaalse door een van de slachtoffers zou zijn beïnvloed om de prostitutie in te gaan. Tegen B. is twee jaar cel geëist. Ook moet ze zich laten behandelen vanwege haar drugsverslaving.

‘Koos de verkeerde vrienden’

Het meisje dat haar zou hebben verleid, liet eerder deze dinsdag een verklaring voorlezen. “Ik was jong en eenzaam en realiseerde me toen helemaal niet dat ik slachtoffer was van mensenhandel. Ik dacht dat ik in een warm bad was terechtgekomen, maar koos de verkeerde vrienden.”

Dit slachtoffer had begin 2023 voor het eerst contact met de verdachte uit Sint Hubert, J.B.. Het kwam al snel tot seks tussen de twee, maar ook met een ander meisje. Het OM neemt het de verdachte kwalijk dat hij hiervan heimelijk foto- en filmopnamen maakte. Tegen hem is dertig maanden cel geëist.

Vanaf 21 oktober komen zestien mensen die door de verdachten in contact zijn gebracht met de meisjes voor de rechtbank. Op 11 december doet de rechtbank uitspraak in alle zaken — van de drie hoofdverdachten én van hun klanten.