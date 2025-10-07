Politiek Steenbergen woest na gewelddadig protest: 'Gif in de samenleving'

De Steenbergse politiek reageert met afschuw op de verstoring van de raadsvergadering maandagavond. Aan het begin van de vergadering dreigde een groep van ongeveer twintig demonstranten de raadszaal binnen te dringen. Daarbij raakte de toegangsdeur beschadigd. Een aantal actievoerders bonkte hard op de ramen en stak vuurwerk af op het plein voor het gemeentehuis. Na korte tijd konden handhaving en politie de rust herstellen.

“Een beschamende vertoning. We hadden al een bijzondere naam rondom het asieldebat en dan krijg je dit. Mensen van buitenaf die hier de zaak komen verzieken. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn maar geef elkaar de ruimte om je standpunt duidelijk te maken op een fatsoenlijke manier. We laten ons hierdoor echt niet intimideren”, zegt raadsnestor Ger de Neve van Volkspartij Steenbergen.

De discussie rondom de komst van asielzoekers in Steenbergen laaide in 2015 ook al eens hoog op. Een informatiebijeenkomst liep volledig uit de hand. Demonstranten begonnen ‘daar moet een piemel in’ te zingen toen een voorstander van een AZC het woord nam. Het ‘piemellied’ werd groot nieuws in de landelijke media.

'Vreemd dat niemand is opgepakt'

“Dat was schandalig. Destijds zat de zaal ook ineens vol demonstranten van veelal buiten Steenbergen”, aldus fractievoorzitter Joop Stoeldraijer van Progressief Samen. Hij is boos over het incident van maandagavond. “Dit is het gif dat door de samenleving sijpelt. Ze komen alleen maar om rotzooi te trappen en daarmee zagen aan de poten van de rechtsstaat.”



Alle fracties vinden dat burgemeester Ruud van den Belt maandagavond kordaat heeft gehandeld. Toch vindt fractievoorzitter Edwin Maas van Gewoon Lokaal Steenbergen het vreemd dat er niemand is opgepakt. “Deze mensen verpesten het voor onze inwoners. Het valt dan ook niet goed te praten. Ze hebben willens en wetens dingen vernield. Uiteindelijk betalen de inwoners hiervoor de rekening.”



Demonstratie

Joop Stoeldraijer is het met hem eens. “Ik had gehoopt dat de raddraaiers waren opgepakt, zodat ze bestraft kunnen worden. Nu is het hele zooitje gewoon weggereden. Deze mensen hebben het democratisch proces proberen te verstoren en dat is ernstig.”

Het uiteindelijke debat over de komst van 78 asielzoekers naar Steenbergen staat in december op de agenda van de gemeenteraad. Op 30 oktober is een demonstratie tegen de komst van een AZC aangekondigd. Burgemeester van den Belt was dinsdag niet in de gelegenheid om te reageren.