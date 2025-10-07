Baby overlijdt na ondervoeding: ouders hoeven niet de cel in

De ouders van een overleden baby uit Helvoirt zijn dinsdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld voor dood door schuld. Het jongetje, zeventien dagen oud, overleed in februari vorig jaar aan ondervoeding. Zijn ouders hoorden de uitspraak via een tolk gelaten aan. Ze gaven hun kind vooral paddenstoelen te eten. De ouders hebben al ruim een jaar in voorarrest gezeten en krijgen nu een voorwaardelijke gevangenisstraf van bijna twee jaar. Daardoor hoeven ze niet terug de cel in.

Het Openbaar Ministerie eiste eerder zes jaar cel en sprak van doodslag, maar volgens de rechtbank is daar geen sprake van. De rechters zien geen opzet op de dood van de baby en stellen dat de ouders daadwerkelijk dachten dat ze goed voor hun kind zorgden.

Paddenstoelen en sojapoeder

De Poolse Robert G. (40) belde op 26 februari zelf het alarmnummer 112, omdat zijn baby koud aanvoelde en niet meer ademde. Hulpverleners konden het kind niet meer redden, ondanks reanimatiepogingen.

De baby kreeg van zijn ouders na de geboorte paddenstoelen en sojapoeder in gedemineraliseerd water, dat niet geschikt is voor consumptie. Ook de toestand van moeder Oleksandra G. (36) was levensbedreigend. Ze woog nog maar veertig kilo. Bij de zwangerschap en bevalling was geen enkele arts of verloskundige betrokken.

Paddenstoelenpoeder

Het leven van het stel draaide destijds volledig om paddenstoelen, ook hallucinerende soorten. Ze waren ervan overtuigd dat ze volgens een Chinese leer gezond en lang konden leven op paddenstoelenpoeder — en dat dit ook goed zou zijn voor hun baby.

Hun kind kreeg de naam Psilocybe Mycelium, kortweg Psilo, een verwijzing naar de paddenstoelensoort.

Recht op leven ontnomen

Volgens de rechtbank hebben de ouders hun zoontje het meest fundamentele recht ontnomen: het recht op leven. Robert G. en Oleksandra G. maakten verkeerde keuzes en negeerden vele “rode vlaggen”. Het jongetje bleef maar vermageren. De rechtbank noemt het “zeer treurig” dat niemand anders dan de ouders het kind bij leven heeft gezien.

Toch ziet de rechtbank ook aanwijzingen dat de ouders hun kind juist probeerden te redden. Ze hadden een fascinatie voor paddenstoelen en waren ervan overtuigd dat die hen én hun baby gezond zouden houden. “We dachten dat we in staat waren om voor een kind te zorgen, maar dat was absoluut niet het geval”, gaf de moeder toe. De ouders verklaarden dat ze inmiddels begrijpen dat een baby meer nodig heeft dan paddenstoelen.

Volgens deskundigen lijden beide ouders aan een waanstoornis. Ze zijn daardoor verminderd toerekeningsvatbaar. Omdat de moeder zich inmiddels heeft laten steriliseren, schatten gedragsdeskundigen de kans op herhaling als nihil in.