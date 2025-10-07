Caroline van der Plas: ‘Ik voelde me als Alice in Wonderland'

Ze was 35 jaar lang journalist en zit nu vierenhalf jaar in de politiek. En als je vraagt wat het langst lijkt, dan antwoordt ze zonder nadenken: “De politiek.” Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) vindt het zelf ook ongelooflijk dat ze er nog maar zo kort zit. “Het lijkt veel langer.”

Dat vertelt ze in Brabant Kiest, de podcast van Omroep Brabant, gemaakt door Arjo Kraak en Ilse Schoenmakers. In de podcast komen de komende weken veel politieke prominenten, vaak met Brabantse roots, aan het woord. Caroline van der Plas is de eerste in een serie die loopt tot aan de verkiezingen en bedoeld is om Brabanders te helpen bij het maken van hun keuze voor de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober.

"Ik voelde me als Alice in Wonderland."

Het zijn diepgravende politieke gesprekken met een persoonlijke ondertoon. Zo vertelt Van der Plas dat ze de onbevangenheid die ze had toen ze in 2021 met de tractor voor het eerst naar het Binnenhof reed, voor een groot deel is kwijtgeraakt. “Ik voelde me als Alice in Wonderland, maar door schade en schande ben ik gehard in het vak,” zegt ze. Gemene streken? Ja, daar heeft ze wel een voorbeeld van. Pieter Omtzigt van NSC, die volgens haar het beeld de wereld instuurde dat BBB een financieel onkundige partij is.

“Dat was een hele valse spin,” zegt Van der Plas. “En dat heeft me diep geraakt. Vooral omdat ik dyscalculie heb — dat is net zoiets als dyslexie, maar dan met cijfers. Maar dat wil niet zeggen dat wij geen mensen in de partij hebben die wél kunnen rekenen. Hij heeft me daar diep mee geraakt en wij hebben veel last gehad van dat beeld.”

"Er moest een kabinet komen."

Omtzigt heeft er nooit zijn excuses voor aangeboden, maar toch stapte BBB met zijn partij in één kabinet. “In de politiek moet je over dingen heen kunnen stappen,” zegt Van der Plas. Spijt heeft ze niet van deelname aan het kabinet-Schoof, dat nu nog alleen uit BBB en VVD bestaat.

“Er moest een kabinet komen,” zegt ze. “We hadden de goede dingen van het kabinet beter moeten verkopen. De focus lag te veel op het gedoe.” Bij de laatste verkiezingen voor Provinciale Staten in 2023 werd BBB ook in Brabant de grootste partij. Vooral het platteland zwichtte massaal voor Caroline, die zo gewoon was gebleven. Die aantrekkingskracht lijkt nu wat afgenomen.

"We zijn nooit weggelopen - en nog niet.”

“Mensen zijn het gehakketak en geruzie in de politiek helemaal beu”, zegt Van der Plas. “En ja, het zou kunnen dat dat ook op de BBB afstraalt. Maar wij hebben ons altijd opgesteld als een verbindende factor in die coalitie. Wij waren het cement. We zijn nooit weggelopen - en nog niet.” Eén ding moet ze toegeven. Ze kwam vierenhalf jaar geleden naar Den Haag omdat ze het vertrouwen van ‘gewone mensen’ in de Haagse politiek wilde herstellen.

“Dat is niet gelukt,” zegt ze. “Maar ja, ik zit hier niet alleen hè. We zijn met honderdvijftig.” Aflevering 1 van Brabant Kiest, de podcast met Caroline van der Plas is hier te beluisteren.

