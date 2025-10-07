Stroomnet overbelast en TikTok-trend belast politie: dit gebeurde dinsdag

Van een groter overbelast stroomnetwerk dan gedacht tot een nieuwe TikTok-trend waar de politie de handen vol aan heeft. Dit zijn de vijf verhalen die je dinsdag gelezen moet hebben.

Het probleem met stroomuitval in Brabant blijkt groter dan gedacht. Waar eerst vijf hoogspanningsstations risico liepen op overbelasting, zijn dat er nu elf. Bedrijven en huishoudens kunnen hierdoor tijdens piekuren tijdelijk worden afgesloten, wat volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW 'ernstig is voor bedrijven'. De provincie investeert 240 miljoen euro in het versterken van het energienet. Hier lees je het hele verhaal.

De politie heeft haar handen vol aan een nieuwe TikTok-trend waarbij jongeren met AI-filters nepfoto's maken van 'indringers' in huis. Ouders bellen in paniek 112, waardoor agenten onnodig moeten uitrukken - soms zelfs met een helikopter. De politie roept op te stoppen met deze grappen omdat ze echte noodgevallen willen kunnen helpen. Lees hier meer.

Het Philips Stadion krijgt na het vertrek van Guus Meeuwis nieuwe internationale topacts. Organisator This is Life Group mikt op vijf tot zeven evenementen volgend jaar, waaronder een 'Nederlands concept'. De eerste aankondigingen volgen begin november. Check het hier.

Forensisch psycholoog Wineke Smid legt uit waarom mensen 'creepshots' maken in bijvoorbeeld supermarkten. Volgens haar zijn het vaak eenzame mannen met normale banen die via internet in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Ze benadrukt dat er hulp beschikbaar is voor mensen die de controle verliezen. Hier lees je haar analyse.

Een man die een touw over een fietspad spande in Tilburg, krijgt in hoger beroep een lagere straf. In plaats van een maand cel kreeg hij 120 uur taakstraf. Hoewel een scooterrijder ernstig gewond raakte, oordeelde de rechter dat de man geen verkeerde intenties had. Lees hier het hele verhaal.