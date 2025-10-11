Luciën bouwt al 50 jaar aan zijn enorme zonnetempel: 'Levenswerk'

Het begon met een stok en een touw. Precies vijftig jaar geleden tekende Luciën van der Eerden een cirkellijn in de bossen bij Lierop. De beeldhouwer had een plan voor een zonnetempel. Inmiddels is er een groot bouwwerk verrezen, van vijf niveaus hoog.

Luciën ziet de zonnetempel als zijn levenswerk. "Ik zie het ook als een beeld. Ik ken geen andere beeldhouwer die vijftig jaar over een beeld heeft gedaan." De zonnetempel is bijna klaar. Luciën is nog bezig met een aantal kleinere beelden voor erom heen. Dan moet er wellicht eens een punt achter gezet worden. Maar de bijna tachtigjarige Lucien zal nooit helemaal stoppen met werken. "Ik denk dat ik pas stop, als ik echt niet meer kan." In een reactie laat de gemeente weten dat de tempel en de beeldentuin niet vergund zijn en ook niet in overeenstemming zijn met het omgevingsplan. Maar de gemeente staat wel achter het beeldhouwwerk. "Wij hebben daarom in het verleden geprobeerd de beeldentuin te legaliseren. De provincie Noord-Brabant heeft hier echter een reactieve aanwijzing tegen ingediend,omdat de activiteiten van Lux et Terra plaatsvinden binnen het Natuurnetwerk Brabant", schrijft de gemeente.

"Ik pakte destijds 80 kilo op, maar dat lukt nu niet meer."

Het is te hopen dat het goed afloopt, want het werk aan de tempel is helemaal met de hand gedaan. “Ik heb enorm veel gesjouwd. Met de hand is alles op maat gemaakt. Met eigengemaakte takels is alles op zijn plek gehesen. Ik pakte destijds gewoon 80 kilo op, maar dat lukt nu niet meer."

Er zit 3,5 miljoen kilo aan steen in het enorme bouwwerk, volgens Luciën. Hij haalde zijn stenen overal vandaan, behalve uit de steengroeve. "Ik vind stenen mooi waar karakter aan zit." En dus zitten er stenen in van de oude Maasbrug bij Venlo. Of van een kademuur uit Zeeuws-Vlaanderen. Luciën had geen filosofische of religieuze gedachten bij de bouw van de zonnetempel. De zonnegod Ra wordt niet aanbeden in Lierop. Maar de beeldhouwer is wel geïnteresseerd in oude culturen en mythische monumentale constructies. "Ik zat heel erg in de commerciële molen", vertelt hij. "Ik verkocht mijn werk heel goed. Maar ik moest veel van locatie naar locatie om tentoonstellingen te maken." Luciën wilde iets blijvends. Hij kocht door de jaren heen vijf hectare grond bij zijn boerderij in Lierop. "Mijn naam is de inspiratie geweest voor de zonnetempel." De naam van het landgoed van Luciën is nu Lux et Terra. Lucht en aarde.

"Ik heb er acht jaar over gedaan voordat ik wist dat het zonlicht klopte."

Maar het zonlicht speelt natuurlijk wel een grote rol in de tempel. Het adytum vormt het centrale deel. Het is een heilige ruimte waar in oude beschavingen ceremonieën plaatsvonden. Op 21 december houdt Luciën zelf een viering in het adytum. Hij kaapte een oud Keltisch zonneteken, waar het zonlicht dan precies op valt, mits er zon is natuurlijk. "Ik heb er acht jaar over gedaan voordat ik zeker wist dat het zonlicht klopte." Nu wordt elk jaar de winterzonnewende gevierd en nodigt Luciën precies vijftig mensen uit die in de ronde plek passen. Lux en Terra gaat de deuren openen op 11 en 12 oktober waar bezoekers zich kunnen vergapen aan de zonnetempel van Luciën. Ook de beeldentuin en het werk van 15 beeldhouwers is te bezichtigen.