Weg en tunnel zijn al 15 jaar afgesloten voor verkeer: 'Weggegooid geld'

Onkruid kruipt tussen het asfalt omhoog en struiken rukken langzaam op richting de strepen in het midden van de weg. De tunnel over de weg, pal naast de toekomstige Health Innovation Campus in Beugen, ligt er maar verlaten bij. De spooktunnel en de weg zijn al bijna vijftien jaar met betonblokken en verkeersborden afgesloten voor het verkeer. “We hebben voor tonnen een warme drol in de hand”, zegt een verbaasde inwoner van Boxmeer.

Geen geluid van voorbij zoevende auto’s in de tunnel, maar doodse stilte. In de verte zijn de auto’s en het vrachtverkeer van de bovenliggende A77 tussen Rijkevoort en de Duitse grens te horen. "Dit is ooit aangelegd, maar nooit gebruikt", vertelt een een vrouw die voorbij loopt met haar hond. Grote blokken blokkeren de weg voor autoverkeer. "Ik snap het ook niet. Het is echt geldverspilling. Het zal ooit wel bedoeld zijn als autoweg, maar zo wordt het niet gebruikt. Het is gewoon een fiasco."

Een deel van de weg en de tunnel geblokkeerd door grote blokken beton (foto: Tom Berkers).

De ruim 800 meter lange weg en tunnel liggen er niet helemaal voor niets. Voetgangers en fietsers maken dankbaar gebruik van de ondergrondse verbinding tussen Beugen en Boxmeer. "Prima zo zonder auto's, dan kan ik hier lekker hardlopen", vertelt Geert Linders. Met regelmaat loopt hij over de weg en hij verbaast zich nog steeds over het oorspronkelijke doel van de weg. "Ze willen een rondweg maken om het verkeer in Boxmeer te ontlasten. De weg zou van het industrieterrein bij Beugen richting Boxmeer gaan, dwars door een bos. Gekkenwerk. Ik vraag me weleens af of ze helemaal geen verstand meer hebben bij de gemeente." Zijn hardloopmaatje Bart Mulders knikt instemmend: "Dit heeft veel geld gekost. Het is gewoon weggegooid geld."

Geert Linders (links) en Bart Mulders (rechts) lopen met regelmaat een rondje samen en maken gebruik van de tunnel (foto: Tom Berkers).

De tunnel is in 1986 aangelegd met destijds een andere weg die erheen liep. In 2011 'knipte' de gemeente die weg los en legde er een compleet nieuwe weg, 'Laan Leijdekkers', naartoe vanaf het industrieterrein in Beugen. Sindsdien is de tunnel afgesloten en de nieuw aangelegde weg nooit gebruikt.

"Het ligt er voor Jan met de korte achternaam."

Volgens de gemeente is het nog altijd de bedoeling om de weg en de tunnel (weer) in gebruik te nemen 'als de achterliggende infra geschikt is gemaakt'. oftewel als de inkt van de rondwegtekeningen droog is en alle wegen daarvoor zijn aangelegd, kan ook deze weg eindelijk gebruikt worden door auto's en vrachtwagens. Maar het kan nog jaren duren voor het zover is. Voor veel voorbijgangers en omwonenden is het een typisch gevalletje 'kanniewaarzijn'. "Het ligt er voor Jan met de korte achternaam", stelt een fietser. Ook buurtbewoner Bart Berbers maakt zich druk over de spookweg. "Ik vraag al jaren om antwoorden van de gemeente, maar ik hoor niets. Ik heb al meerdere plannen en ideeën aangedragen, maar ze doen er niets mee." Toch laat het hem niet los, want zegt hij stellig: "We hebben voor tonnen, en het is niet netjes dat ik het zeg, een warme drol in de hand."

Het gedeelte van de weg dat er ligt waar helemaal niemand mag komen (foto: Ferenc Triki).