Spookvilla houdt buurt in spanning, verval blijft na uitspraak rechter

Omwonenden van de spookvilla in Roosendaal die een belangrijke rol speelt in een megadrugszaak, hoeven er voorlopig niet op te rekenen dat de situatie rond het door vandalisme en brandstichting geteisterde pand verbetert. De rechter deed dinsdag uitspraak in de strafzaak. Het Openbaar Ministerie heeft besloten dat het beslag op de kapitale villa erop blijft totdat in elk geval het hoger beroep is geweest. En dat kan nog wel een paar jaar duren.

De villa aan Robijndijk staat centraal in de zaak onder codenaam Biedenkopf. In deze megastrafzaak zijn dinsdag veertien verdachten veroordeeld vanwege internationale hasj- en hennephandel. De rechter oordeelde onder meer dat Hassan C. (46) de villa heeft gebruikt om ruim 1,3 miljoen euro aan zwart geld wit te wassen. Kort na de politie-inval ruim tien jaar geleden, heeft het Openbaar Ministerie beslag gelegd op de villa die sindsdien staat te verloederen. Politie, handhaving en brandweer zijn sinds die tijd kind aan huis bij het pand. Eerder dit jaar moest de brandweer voor de zoveelste keer uitrukken voor een brand in het gebouw.

Tikkende tijdbom

Volgens buurtbewoners is het een kwestie van tijd voordat het echt mis gaat. “Het is zo langzamerhand een tikkende tijdbom geworden. Je houdt je hart vast, dit kan toch niet aan de gang blijven?”, vertelde een buurtbewoner eerder tegen Omroep Brabant. De villa trekt vooral jongens aan die het spannend vinden om er rond te hangen. Ze delen hun ervaringen op YouTube.

Eerder zette de gemeente Roosendaal al een hek en waarschuwingsborden om de kapitale villa. Een uitzonderlijke maatregel, omdat de gemeente geen eigenaar van de grond is en dus ook geen zeggenschap over het pand heeft. Langdurig strafproces

Het Openbaar Ministerie heeft alleen beslag op het pand gelegd, zodat het huis tussentijds niet doorverkocht wordt. De zorgplicht voor het pand ligt volgens het OM bij de huiseigenaar. Die zou er zelfs ook nog mogen wonen. Tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat de eigenaresse van de kapitale villa al drie maanden na de aankoop in 2012 naar Zuid-Amerika is verhuisd. Bewoners hadden gehoopt dat er na het vonnis van dinsdag iets zou veranderen in de situatie. Maar door het zeldzaam langdurige strafproces gebeurt er helemaal niks met de spookvilla. Het Openbaar Ministerie moet wachten tot de zaak onherroepelijk is. Dat kan over veertien dagen zo zijn, als de veroordeelde Hassan C. niet in beroep gaat. Maar het ligt meer voor de hand dat er wel een hoger beroep komt en dat pas in 2026 of 2027 duidelijk wordt hoe het verder gaat met de kapitale villa.