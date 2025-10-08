Mika werkt in de horeca en heeft een stationswinkel: 'Beetje onderschat'

Van blikjes fris tot verschillende soorten koffie en van gevulde koeken tot condooms. Mika Vermeulen runt naast zijn drukke avondbaan in de horeca overdag een eigen koffiezaakje op het station van Cuijk: "Ik heb ChatGPT het assortiment laten bepalen."

In een grote ouderwetse wachtruimte die aanvoelt als een balzaal, zit het kleine koffiezaakje van Mika. Acht keer per uur ziet hij de treinen op station Cuijk door het raam bij de kassa aan zich voorbijgaan: elk kwartier een trein richting Nijmegen en een richting Roermond. Als zijn zaak dicht is, blijft ook de wachtruimte gesloten. "Ik zag dit stationsgebouw leegstaan en ik dacht: andere stations hebben een winkeltje op het station, waarom heeft Cuijk dat niet? Het leek mij wel een leuk project om te beginnen. Ik wil mezelf bewijzen en laten zien dat ik hier een succes van kan maken."

Station Cuijk (foto: Tom Berkers)

Zes dagen in de week opent hij trouw om acht uur 's ochtends het rolluik van zijn koffiezaak. Niet voor het geld, zo zegt hij zelf. "Ik doe het voor de gezelligheid. Ik vind het gewoon leuk om mensen te helpen. Voor het geld hoef ik het vooralsnog niet te doen, dat valt een beetje tegen", zegt Mika eerlijk.

Geschiedenis station Cuijk Het station van Cuijk is in 1882 gebouwd. Op 1 juni 1883 is het gebouw met de wachtruimte in gebruik genomen, toen ook de spoorlijn officieel werd geopend. Het markante gebouw werd in al die jaren twee keer bijna met de grond gelijk gemaakt. In 1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog toen een munitietrein met vijftig wagons met Duitse straalvliegtuigen hier werd 'geparkeerd'. Engelse vliegtuigen vlogen over de trein heen, maar het kwam niet tot een beschieting. Het andere moment was dertig jaar na de oorlog: er waren plannen voor een nieuw stationsgebouw, maar zover kwam het uiteindelijk nooit. Mensen in Cuijk hielden dat plan tegen, ze vonden het geldverspilling.

Koffie en energiedrankjes zijn de hardlopers, toch heeft zijn zaak ook veel weg van een mini-drogisterij. "Ik heb ChatGPT het assortiment laten bepalen. Ik heb gevraagd: Wat kun je verkopen op een station? Wat zijn handige reisproducten? Daar kwam dit allemaal uit. Vooral lang houdbare producten."

Mika in gesprek met een klant (foto: Ferenc Triki).

Eén keer heeft Mika iemand op een andere manier moeten helpen. "Er was iemand flauwgevallen en op het spoor terechtgekomen. Dat was wel heel aangrijpend. Gelukkig waren er boa's in de buurt. Ik ben er toen met mijn verbandkoffer naartoe gegaan om te assisteren." Rond drie uur 's middags sluit hij de deuren van zijn winkel en daarmee ook die van de wachtruimte en neemt hij - uiteraard - de trein richting zijn andere baan, in Boxmeer: waar hij werkt in het Chinees restaurant van zijn schoonouders. Tot negen uur in de avond moet hij door. Of hij het een zware combi vindt? "Meestal kan ik in de winkel blijven zitten. Maar eerlijk gezegd, heb ik het wel een beetje onderschat. Ik val als ik 's avonds thuis ben heel snel in slaap", zegt hij met een lach. Maar zijn zaak op het station opgeven doet hij niet graag. "Als het nu weer dicht zou moeten, dan voelt het wel alsof het project is gefaald. Ik vind het gewoon belangrijk dat hier iets is voor de mensen."

De trein van Arriva richting Boxmeer en Vierlingsbeek (foto: Ferenc Triki).

