Oss vernieuwt weg met asfalt-trein: 'Mooi dat we de kans krijgen'

Een bekeuring voor te snel rijden gaat hij niet krijgen, de Asphalt Recycling Train (ART) gaat maar twee meter per minuut door de straat. De ART is een ‘trein’ van machines die oud asfalt verwarmt, vernieuwt en direct teruglegt op de weg. Superduurzaam, want naast dat al het asfalt wordt hergebruikt, scheelt het ook honderden vrachtwagens die heen en weer rijden naar een asfaltcentrale. Woensdag mocht Oss als eerste gemeente aftrappen.

"Het is geen wedstrijd, maar ik ben supertrots dat we in Oss de eerste zijn in Brabant die op deze duurzame manier het asfalt op de Julianasingel kunnen onderhouden", zegt wethouder Dolf Warris met een glimlach, terwijl achter hem de ART langzaam voorbij kruipt. "We willen graag een gemeente zijn die sterk inzet op duurzaamheid, en dan is het mooi dat we de kans krijgen om dit nieuwe apparaat, dat ook nog eens uit Oss komt, in te zetten."

"Normaal frezen we met een groot apparaat het oude asfalt weg", legt Robbert Naus van Dura Vermeer uit. "Dat verwijderde asfalt brengen we vervolgens met veel vrachtwagens naar een asfaltcentrale, vaak vele kilometers verderop. Daar wordt nieuw asfalt gemaakt, dat daarna weer met vrachtwagens naar de weg moet worden vervoerd. Met deze machines doen we dat allemaal ter plaatse, en dat levert een enorme CO2-besparing op."

Asphalt Recycling Train De Asphalt Recycling Train (ART) verwarmt eerst de deklaag van het asfalt. Het oude asfalt smelt en wordt door de ART opgenomen, losgewoeld en gemengd. Vervolgens brengt de machine het vernieuwde asfalt direct weer aan op de weg, waar het wordt gewalst tot een glad en egaal wegdek. Zes uur later kan de weg alweer open.

Eerder werd een proef gehouden in Heijningen. Gemeenten konden zich aanmelden om op deze nieuwe manier hun asfaltwegen te vernieuwen. Oss had nu het geluk als eerste aan de beurt te zijn. Dat vindt Lars Kool uit Oss extra bijzonder, want hij is de eigenaar van de Asphalt Recycling Train. "Ik rijd hier elke dag over de Julianasingel. Het is geweldig dat ik morgen over deze vernieuwde weg kan rijden," zegt hij trots.

De Asphalt Recycling Train laat een strakke nieuwe weg achter als hij passeert (foto: Jan Peels).

Volgens asfaltexpert Inge van Vilsteren van Rijkswaterstaat zullen we deze machine binnenkort ook op andere plekken in Brabant aan het werk zien. “Tilburg was ook in de race om als eerste de Asphalt Recycling Train door de straten te laten rijden, dus daar gaan ze binnenkort eveneens aan de slag", vertelt Inge. Daarnaast verwacht ze dat de ART ook zal worden ingezet bij het onderhoud van de snelwegen in de provincie.

De Asphalt Recycling Train in actie (foto: Jan Peels).