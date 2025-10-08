Maikel nam noodgedwongen bedrijf over, nu is zijn garage de allerbeste

Het is feest in Rijsbergen, daar zit sinds dinsdagavond het beste autobedrijf van Nederland. Eigenaren Maikel (36) en Ilse (35) Janssen kunnen hun geluk niet op en lopen met een enorme glimlach door de showroom en werkplaats. Voor Maikel is het extra bijzonder. Na de plotselinge dood van zijn vader Jos, nam hij op 18-jarige leeftijd noodgedwongen de zaak over: “Hij was er gisteren de hele dag bij, hij heeft wel even meegekeken.”

“Ik ben ontzettend trots op iedereen die hier werkt”, zegt Maikel als we binnenkomen. “Heel gaaf wat we gisteren hebben meegemaakt.” ‘BOVAG Onafhankelijk Autobedrijf van het Jaar 2025’, is de officiële titel die het stel uit Rijsbergen heeft gewonnen. Daarmee hebben ze 3300 andere garages achter zich gelaten. Vader overleden

Hoe je de beste wordt? Daar hebben Maikel en Ilse ook niet meteen een antwoord op. “Door met het hele team, met in totaal zeventien mensen, elke dag met passie aan de slag te gaan en je werk met veel plezier te doen”, zegt Maikel. Autobedrijf Janssen bestaat al sinds 1971. Vader Jos begon midden in Rijsbergen in een garagebox. Maar al snel stond de hele straat vol met auto’s en dus werd er een groter pand gehuurd. In 2000 bouwden hij en zijn vrouw Corry een showroom met een werkplaats op de plek waar het bedrijf nog altijd zit.

In 2007 slaat het noodlot toe als Jos plotseling overlijdt. De toen 18-jarige Maikel was vastberaden: “Ik heb meteen gezegd: ‘de zaak wordt niet verkocht’. Ik was al bezig met mijn opleiding, maar alles kwam in een hogere versnelling. Ik ben in het diepe gegooid en vanuit daar gaan bouwen tot wat het nu is.” Verhuizen voor de liefde

Volgens Maikel liet zijn vader een mooi bedrijf achter. “Een typische dorpsgarage. En dat is het nog steeds: met een persoonlijke aanpak, maar wel met de moderne technieken.” Met emotie in zijn stem praat Maikel over zijn vader. “Hij zou supertrots zijn nu, zeker weten. Ik heb er gisteren de hele dag aan gedacht, hij was de hele tijd bij ons. Hij heeft wel even meegekeken.” Ilse had vroeger nooit gedacht dat ze in een garage zou gaan werken. “Ik heb eigenlijk een klantenservice-achtergrond. Toen ik Maikel leerde kennen was hij meteen heel duidelijk: ‘mijn bedrijf staat daar en ik kan niet verhuizen’.” Ilse is daarom vanuit Eersel naar Rijsbergen verhuisd. “En alles is hier op z’n plek gevallen. Ik ben zelf niet technisch, maar alles eromheen vind ik zo leuk om te doen. Het mooie is de passie van de mensen die hier werken.” Veranderingen

Het zijn van een goede werkgever is ook onderdeel van de beoordeling. Peter Boomaerts (54) werkt het langst bij het bedrijf. “In april werk ik hier 25 jaar en ik blijf tot mijn pensioen”, zegt hij. Dat hij nu bij de nummer één werkt, voelt volgens Peter apart. “Mooi om daar deel van uit te maken en leuk dat ik eraan heb mogen meewerken. Waarom ze de beste zijn? Ze zijn open, vriendelijk, fijn, collegiaal en niet echt een baas.”

Peter Boomaerts (54) werkt al bijna 25 jaar bij autobedrijf Janssen (foto: Noël van Hooft).

Peter is bezig met een kleine beurt, onderhoud van de airco van een auto en met een apk. “Er is veel veranderd. Van heel klein met drie bruggetjes naar inmiddels tien bruggen, gebouwen erbij, meer auto’s en de techniek die snel vooruitgaat. Met de techniek hou ik me wel bezig, maar de computer laat ik liever aan de jeugd over. Als er moeilijkheden zijn die de computer niet kan oplossen, weten ze mij wel te vinden.” Maikel gaat de titel zeker vieren. “Het personeel krijgt de komende tijd heel veel taart en er komt nog een feestje”, belooft hij. En natuurlijk hopen hij en Ilse op extra klanten door de winst: “Maar we gaan niet opeens de prijzen verhogen. We blijven gewoon doen wat we altijd hebben gedaan.”

Beoordeling Autobedrijf Janssen is de afgelopen maanden uitvoerig beoordeeld middels intensieve bedrijfsscans en door mysterieshoppers. De jury keek naar de bedrijfsvoering, financiële gezondheid, duurzaamheid, klantcontact, online aanwezigheid, maatschappelijke betrokkenheid en personeelsbeleid. Volgens de vakjury speelt het autobedrijf proactief in op ontwikkelingen in de automotive markt en zet het in op de transitie naar elektrisch en duurzaamheid. “De werkplaats is uitgerust met moderne apparatuur en software voor alle automerken. Klanten kunnen rekenen op snelle en transparante service, gratis vervangend vervoer, kwaliteitsonderdelen en 48 maanden garantie op onderdelen en arbeidsloon. Dankzij persoonlijke aandacht, een flexibele planning en een uitgebreid dienstenpakket sluit het universele autobedrijf nauw aan bij de wensen van de klant”, staat te lezen in het jury-rapport.