Van droom naar dienstregeling: Raf (22) is nu echt machinist

De 22-jarige Raf Verhoeven uit Helvoirt mag zich één van de allereerste machinisten noemen die zijn diploma heeft behaald aan het Koning Willem I College in Den Bosch. Samen met elf andere studenten vormde hij de eerste lichting van deze nieuwe opleiding. Raf had van kleins af aan al veel met treinen, maar met zijn diploma opent de deur naar de wereld van het treinverkeer zich echt voor hem.

Raf had als kleine jongen al veel met treinen. "Toen ik in het eerste jaar van mijn middelbare school een Youtube-video zag vanuit de cabine waar de machinist de trein bestuurt, wist ik het zeker: dit wil ik!" Toch begon hij eerst aan de opleiding Sport en Bewegen aan het Koning Willem I College, simpelweg omdat de machinistenopleiding toen nog niet bestond. Toen hij op Instagram een bericht voorbij zag komen over de nieuwe machinistenopleiding was hij meteen verkocht.

Hij begon aan de nieuwe tweejarige opleiding. Het eerste jaar was nog wel een beetje rommelig, vertelt Raf, "Maar ja dat is logisch. Er moest veel geregeld worden."

“Elk beroep heeft zijn voor- en nadelen en dit is écht mijn droombaan.”

Al in het eerste leerjaar liep Raf tien weken stage bij de NS. Hierdoor kon hij de theorie direct in de praktijk brengen. Tijdens zijn tweede stage kreeg Raf te maken met een heftige situatie: een aanrijding met een persoon. Raf werd hier in meegenomen als een normale medewerker. "Ga er maar gewoon bij staan en kijk hoe wij hier mee om gaan", vertelde zijn collega. Gelukkig heeft Raf geen schokkende beelden hoeven zien.



Twijfelde hij toen aan zijn beroepskeuze? “Nee,” zegt Raf vastberaden. “Elk beroep heeft zijn voor- en nadelen en dit is écht mijn droombaan.”

“Ik ben het meest trots op het feit dat ik mijn droom ben blijven volgen.”

Ook over de klas is hij enthousiast: “De sfeer was vanaf dag één super. "Je hebt allemaal één doel voor ogen, we waren echt een team". Raf is erg blij dat hij zijn klasgenoten nu bijna allemaal collega mag noemen, want Raf is per 1 september begonnen bij de NS als machinist. Hij kijkt met trots terug op zijn traject: “Ik ben het meest trots op het feit dat ik mijn droom ben blijven volgen.”

