‘Als het kraakt, is het goed’: Pierre vecht door tegen invasie hoornaars

Met de herfst voor de deur en het dalende kwik zou je denken dat de Aziatische hoornaars minder actief worden. Maar niets is minder waar. Bij bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius in Reusel veroorzaken de beestjes nog altijd flinke overlast: ze vreten de honingbijen in rap tempo op. De vallen van imker Pierre zitten binnen no time vol, zelfs in oktober.

Pierre Sanders plaatste dinsdagmiddag twee grote vallen bij zijn bijenkasten in Reusel om de hoornaars te vangen. Daarin zit een mengsel van wijn, bier en suikerwater: een zoet goedje waar het roofzuchtige insect dol op is. Nu, een dag later, zitten de vallen helemaal vol met zoemende reuzewespen. "En dat is best verwonderlijk, want ik heb hier in het voorjaar al veertig koninginnen gevangen", zegt Pierre. "Ik ging ervan uit dat de overlast daardoor wel minder zou zijn."

"Zo'n nest wordt helemaal uitgemoord."

"Het is een ramp", zegt de imker. "Ik ben dit seizoen al zeker vijf bijenvolken kwijtgeraakt door de hoornaars. Zo’n beest doodt zo vijf kilo aan bijen. En als de kolonie een beetje verzwakt is, dan wordt het nest helemaal uitgemoord." Pierre is in de omgeving gaan kijken of hij ergens een hoornaarsnest zag, maar zonder resultaat. De hoornaars voorzien van een merkteken en dan kijken waar ze naartoe vliegen, is lastig. "Ik kan ze maar een klein stukje volgen." Afgelopen zomer werd in Reusel-De Mierden verwoed geprobeerd met zelfgemaakte vallen de koninginnen van de hoornaar te vangen. En met succes. In totaal kregen ze zeker 345 koninginnen van de killerwesp te pakken.

Ook nu is er dus weer een flinke vangst. En tijdens het interview zwiept Pierre met zijn netje de ene na de andere hoornaar uit de lucht. Met een dikke viltstift drukt hij de insecten dood. "Als het kraakt, dan is het goed", zegt hij. Pierre is somber gestemd. "Ik hou mijn hart vast voor de komende jaren. Het is een grote bedreiging voor de honingbijen."