Schadevergoeding voor weduwe Storimans: 'Daar krijg je Stan niet mee terug'

Rusland moet aan de weduwe van Stan Storimans een schadevergoeding betalen van 10.000 euro. De cameraman uit Goirle kwam in augustus 2008 om het leven door een Russische raketaanval in Georgië. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) stelt dat Rusland alleen een schadevergoeding voor immateriële schade moet betalen aan weduwe Marjolein Storimans. Het verzoek om een schadevergoeding voor inkomstenderving is afgewezen door het Hof. "Het liefste had ik te horen had gekregen: zij zijn de daders."

Het EHRM rekent het Rusland wel aan dat het geen adequaat onderzoek naar de aanslag heeft gedaan. Enige genoegdoening is dan ook op zijn plaats, oordeelt het Hof. Dat sluit zich aan bij de eerdere conclusie van Nederland dat Storimans om het leven is gekomen bij een aanval waarbij wapens werden gebruikt waarover alleen Rusland beschikt. Weduwe Marjolein is teleurgesteld in de uitspraak. "We hadden veel liever gehad dat er gewoon een schuldige aangewezen werd. Maar omdat Rusland geen gedegen tegenonderzoek heeft gedaan, legt het Hof Rusland een bedrag van 10.000 euro op voor mij en 10.000 euro van Jeroen Akkermans." RTL-journalist Akkermans deed met Storimans verslag in Georgië, toen de raketaanval plaatsvond. Hij raakte gewond. Marjolein gaat er niet vanuit dat Rusland met geld over de brug komt. "Die gaan geen dubbeltje betalen, die zullen nooit schuld bekennen."

"Je wilt dat degene die verantwoordelijk is voor Stan zijn dood, de vader van mijn kinderen, niet zomaar ongestraft blijft."

Maar daar is het haar ook niet om te doen. "Het gaat absoluut niet om het geld. Het liefste had ik te horen gekregen: zij zijn de daders. En of er wel of geen geldbedrag aan zit, daar krijg je Stan niet mee terug." Het beantwoorden van de schuldvraag over de dood van Storimans, is voor Marjolein ontzettend belangrijk. "Dat is voor ons het laatste puzzelstukje. Als er hier in Nederland iemand vermoord wordt, dan gaan rechercheurs bij wijze van spreken niet eerder slapen voordat de dader is opgepakt. En dat wil je gewoon", vertelt Marjolein. "Je wilt dat degene die verantwoordelijk is voor Stan zijn dood, de vader van mijn kinderen, die niet aanwezig zal zijn bij belangrijke gebeurtenissen van hen, die zij zo ontzettend missen, die ik zo ontzettend mis, niet zomaar ongestraft blijft. Je wilt een soort genoegdoening. Ik denk dat we dan pas met zijn allen rust gaan krijgen."

"Stan gaat nooit vergeten worden, hij zal altijd een deel van ons blijven."

Afgelopen augustus was het zeventien jaar geleden dat Storimans door de raketaanval om het leven kwam. Omdat er nog altijd geen schuldigen zijn aangewezen, kunnen Marjolein en haar kinderen een gedeelte nog steeds niet afsluiten. "Dat is soms best wel lastig. Je wil je nieuwe leven eigenlijk opbouwen. De kinderen zijn zeventien jaar ouder. Ik ben zeventien jaar ouder. Stan gaat nooit vergeten worden. Hij zal altijd een deel van ons blijven", zegt Marjolein. "Maar je wilt wel verder met je leven. En elke keer als er dan weer iets komt, word je toch weer teruggeworpen in die situatie van zeventien jaar geleden. En dan krijg je toch dat verdriet weer terug. Die pijn voel je letterlijk gewoon weer. Ik vind het nog steeds zo gemeen dat degene die verantwoordelijk is voor Stan zijn dood nog steeds niet bestraft of benoemd is zelfs."

"De hoop wordt wel steeds kleiner natuurlijk."