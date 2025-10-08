Soldatenbeeld weer toegetakeld, buurt is het zat

Het beeld van een Tweede Wereldoorlog-soldaat op een bankje in Schijndel is wéér vernield. Dit keer is de soldaat onthoofd. Eerder was het beeld al vermist, werd het verplaatst en is het geweer doorgezaagd. Buurtbewoners zijn nu écht klaar met de vernielingen. "Mensen moeten wat meer fatsoen krijgen", zegt buurtbewoner Hans.

"Vanochtend had de soldaat nog een hoofd, maar toen ik vanmiddag met de hond ging wandelen, miste hij zijn hoofd", vertelt buurtbewoner Ian woensdag. Andere buurtbewoners denken dat de onthoofding tussen elf uur en kwart voor twaalf gebeurd moet zijn.

"Het is asociaal."

"Het is asociaal. Ik heb niks met het beeld, maar laat de dingen gewoon heel", zegt Ian. Dat de soldaat negen levens heeft, werd eerder al duidelijk toen het beeld vermist was. Nota bene op Dodenherdenking, 4 mei, werd het beeld van de soldaat van de 101e Airborne Division gestolen. Kort daarna werd het beeld teruggevonden, maar halverwege juli werd de soldaat weer gestolen. In de tussentijd werd ook nog de loop van het geweer afgezaagd. De soldaat op het bankje in Schijndel is niet het enige slachtoffer van de brute vernielingen.

In september werd een soldatenbeeld in Veghel, waar dezelfde soldaat op een bankje zit, ook vernield. De soldaat in Schijndel is door de verdwijningen en de vernielingen al eens verplaatst naar een ander bankje, maar ook dat lijkt niet geholpen te hebben. Welke vandalen erachter zitten, is tot op de dag van vandaag een raadsel. "Ik ben er een beetje verdrietig over en vind het erg jammer", zegt buurtbewoonster Corrie. "Er mist toch een stukje respect bij mensen." Dat vindt omwonende Hans ook. "Het is schandalig dat zoiets gesloopt wordt. Het is toch een oorlogsmonument. Mensen moeten wat meer fatsoen krijgen", vindt hij.

"Misschien een Halloweengrap en wordt er een doodskop opgezet."

Hans hoopt dat de politie de vandalen die hierachter zitten oppakt en dat er een camera op het beeld wordt gezet. Buurtbewoner Ian ziet een mooie tussenoplossing tot het beeld gemaakt kan worden. "Misschien was het een Halloweengrap en wordt er nu een doodskop op gezet tot er een nieuw hoofd op komt", lacht hij. Of de soldaat inderdaad negen levens heeft, is nog even afwachten. De gemeente ging na een eerdere vernieling contact opnemen met de producent van het beeld om te kijken hoe vernielingen voorkomen kunnen worden. Een onderhoudsteam van de gemeente is woensdag al een kijkje komen nemen. Na de verplaatsing van het beeld is de soldaat zo goed vastgemaakt aan het bankje dat het beeld niet zomaar weggehaald kan worden. Corrie hoopt in ieder geval dat het beeld wordt hersteld en dat het terugkomt op zijn plek. "Het is zo'n mooi gebaar", vindt ze.