Stofzuiger op vangrail als wapen tegen stikstof

Een gigantische stofzuiger op de vangrail: het zou zomaar een nieuw wapen tegen stikstof en fijnstof kunnen zijn. Een test langs de A58 bij Oirschot moet uitwijzen of het werkt. "Vet cool dat het nu echt begint!", vertelt de razend enthousiaste ontwikkelaar Martin Voorma.

"Fantastisch! Het heeft heel veel zweet gekost", zegt Voorma, stuiterend van enthousiasme. De voorbereidingen duurden meer dan een jaar, maar de stofzuiger staat aan. Hoe het werkt

Op de vangrail is een enorme buis gemonteerd met kleine gaatjes. Die buis zuigt lucht op, die door verschillende kasten gaat. De lucht wordt gezuiverd van fijnstof en de stikstof wordt onschadelijk gemaakt. Hoe? "Met verf en een lichtbron", zo legt Voorma extreem versimpeld uit. De oplossing is nogal scheikundig. Aan de slechte stikstofdeeltjes wordt een atoom zuurstof toegevoegd, zodat ze niet meer schadelijk zijn.

De fijnstof wordt weggehaald door een filter, geen simpel doekje maar een zogenoemd elektrostatische filter. "De deeltjes worden dan elektrisch geladen en afgevangen", vertelt de ontwikkelaar in jip-en-janneketaal.

In de vangrail zitten kleine gaatjes (foto: Raymond Merkx).

Schimmel

Brabant zit op slot door de stikstofcrisis en dus moet er wat gebeuren. 'Willie Wortels' mogen van Rijkswaterstaat experimenteren in een proeftuin bij parkeerplaats Kloosters langs de snelweg A58 tussen Oirschot en Best. Zo wil de overheidsdienst de klimaatdoelen halen. Vijf slimme snufjes worden daar getest. Zo ook een techniek om stikstof uit het water te halen met behulp van schimmels. Ook de slimme koppen van kennisinstituut TNO werken mee. Toch kunnen we niet allemaal meteen 130 gaan rijden en Nederland per direct van het slot halen. "Het is altijd een combinatie van veel maatregelen, dus ook carpoolen en elektrisch rijden", nuanceert Voorma.

Een schets van de techniek (afbeelding: MIS7).