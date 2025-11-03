Stofzuiger op vangrail als wapen tegen stikstof
"Fantastisch! Het heeft heel veel zweet gekost", zegt Voorma, stuiterend van enthousiasme. De voorbereidingen duurden meer dan een jaar, maar de stofzuiger staat aan.
Hoe het werkt
Op de vangrail is een enorme buis gemonteerd met kleine gaatjes. Die buis zuigt lucht op, die door verschillende kasten gaat. De lucht wordt gezuiverd van fijnstof en de stikstof wordt onschadelijk gemaakt.
Hoe? "Met verf en een lichtbron", zo legt Voorma extreem versimpeld uit. De oplossing is nogal scheikundig. Aan de slechte stikstofdeeltjes wordt een atoom zuurstof toegevoegd, zodat ze niet meer schadelijk zijn.
De fijnstof wordt weggehaald door een filter, geen simpel doekje maar een zogenoemd elektrostatische filter. "De deeltjes worden dan elektrisch geladen en afgevangen", vertelt de ontwikkelaar in jip-en-janneketaal.
Schimmel
Brabant zit op slot door de stikstofcrisis en dus moet er wat gebeuren. 'Willie Wortels' mogen van Rijkswaterstaat experimenteren in een proeftuin bij parkeerplaats Kloosters langs de snelweg A58 tussen Oirschot en Best. Zo wil de overheidsdienst de klimaatdoelen halen.
Vijf slimme snufjes worden daar getest. Zo ook een techniek om stikstof uit het water te halen met behulp van schimmels. Ook de slimme koppen van kennisinstituut TNO werken mee.
Toch kunnen we niet allemaal meteen 130 gaan rijden en Nederland per direct van het slot halen. "Het is altijd een combinatie van veel maatregelen, dus ook carpoolen en elektrisch rijden", nuanceert Voorma.
Gek
Overal van die stofzuigers, is dat realistisch? "Ik snap dat het gek klinkt, maar wie had dertig jaar geleden gedacht dat we overal matrixborden neer zouden zetten", pareert Voorma. "Die staan nu ook overal. Zelfs bij mij in Drenthe", lacht de ontwikkelaar.
De proef duurt een jaar. Pas dan is duidelijk of de techniek goed werkt en hoeveel van die stofzuigers nodig zijn. Voorma begint te stralen: "Technisch kan het! Ik geloof er echt in."