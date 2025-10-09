Justitie fileert ‘klungelige’ kunstroof bij galerie

Knullig. Justitie kan de kunstroof vorig jaar in Oisterwijk niet anders omschrijven. Verdachte Eloy S. (24) wordt ervan verdacht dat hij met een explosief de deuren van de MPV Gallery heeft opgeblazen en vier zeefdrukken van Andy Warhol heeft meegenomen. Justitie eiste donderdag voor de rechtbank in Breda vijf jaar cel tegen hem.

Knullig noemde justitie de roof dus. En dat begon al met het meenemen van de vier lijsten van een meter bij tachtig centimeter. Die pasten namelijk niet in het Peugeotje waarmee de mannen naar de Dorpsstraat in Oisterwijk waren gereden. En dus trokken de mannen twee zeefdrukken met veel geweld uit hun lijst en lieten ze de andere twee in de haast achter.



Nog meer blunders

En er was nog veel meer knullig. Eloy S. bleek een kunstliefhebber, die zelfs ooit bij MPV Gallery had gesolliciteerd. Bij een bezoekje aan de galerie in het centrum van Oisterwijk werd hij ook herkend als een medewerker van een galerie in Eindhoven, waar hij eerder had gewerkt. Knullig was ook dat hij op zijn telefoon dingen opzocht over de galerie en de beroemde zeefdrukken van Andy Warhol met de ‘Reigning Queens’ met vier koninginnen die in 1985 aan de macht waren, onder wie koningin Beatrix. Eloy had contact met zijn vader over de kunstwerken en stuurde hem foto’s. Zijn vader ging op zijn beurt weer even kijken bij de galerie en stuurde een foto van de gevel.

Explosie in de nacht

De kunstwerken hingen even in Oisterwijk, maar moesten later worden verkocht voor zo’n vier ton op de kunstbeurs PAN in Amsterdam. Maar, zover kwam het niet. Op 1 november om drie uur ’s nachts ging er een enorm explosief af en werden de deuren van MPV Gallery eruit geblazen. De galerie zelf was een puinhoop en ook omliggende panden liepen schade op. Binnen de kortste keren waren de Warhols weg en kon de politie op zoek naar de dader. De Peugeot was snel gevonden, een klein stukje verderop, maar van de twee meegenomen zeefdrukken en de daders geen spoor. Maar het duurde niet lang voor de politie bij Eloy uitkwam. Maar die wist van niks.

Zeven maanden lang zweeg de jongeman die opgroeide in Oisterwijk. Volgens justitie wachtte hij tot het dossier helemaal klaar was en stemde toen daar zijn verhaal op af. Ja, hij had de Peugeot opgehaald in Weelde bij zijn broer, maar dat moest van ‘iemand’ en ’s nachts werd hij bij zijn moeder in Berkel-Enschot gewekt door mannen die hem vertelden dat hij de auto weer moest ophalen in Oisterwijk. Maar de officier van justitie veegde dat allemaal van tafel en wees Eloy aan als een van de daders. Hij was betrokken bij de explosie en de roof. En hij was de bijrijder van de Peugeot, oordeelde ze op basis van alle bewijs. Er werd nota bene bloed van hem gevonden in de auto. Opvallend genoeg loopt er nog een zaak tegen Eloy S. Hij zou bij de galerie in Eindhoven, waar hij werkte, ook kunstwerken hebben gestolen. Stil in de rechtszaal

Eloy zweeg voornamelijk tijdens de zitting. Mentaal kon hij het niet aan, zei hij. Ook door de aanwezigheid van de pers en het feit dat zijn broer en vader in het dossier voorkomen, wilde hij niks zeggen. Ben jij geïnteresseerd in nog meer bijzondere rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

