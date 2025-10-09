Acht illegale sekswerkers betrapt, twee van hen moeten paspoort inleveren

Acht illegale sekswerkers zijn vorige week betrapt tijdens een controle in de gemeentes Halderberge en Roosendaal. Van twee van hen werd hun paspoort in beslag genomen. Zij lopen het risico Nederland uitgezet te worden.

In Halderberge werden zes illegale prostituees gevonden, in Roosendaal waren dat er twee. Twee van de zes sekswerkers in Halderberge gaven aan te willen stoppen met het werk en vroegen toezichthouders om hulp om uit de branche te stappen.

Tijdens de controle bleek ook dat er vanuit een huis in de gemeente Halderberge illegale prostitutie plaatsvond.

Samenwerking

Vorige week hielden toezichthouders van de gemeenten Halderberge, Roosendaal, Rucphen en Moerdijk samen met de politie controles op illegale prostitutie in het district de Markiezaten. Volgens de Halderbergese burgemeester Anne Mulder wil de gemeente door die samenwerking beter zicht krijgen op illegale prostitutie vanuit woningen en bedrijfspanden.



"Zo kunnen we misstanden, seksuele uitbuiting, mensenhandel en overlast voor inwoners tegengaan. Door samen te werken binnen het district de Markiezaten voorkomen we dat illegale prostitutie zich verplaatst naar een andere plaats en wisselen we kennis en informatie uit. Het aanpakken van illegale of criminele activiteiten kunnen we als gemeente niet alleen”, besluit burgemeester Mulder.