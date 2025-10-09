Kunstwerk voor Kaatje, ze gaf haar leven voor 'haar' kinderen

Deze maand is het 25 jaar geleden dat Zuster Marie-Adolphine uit Ossendrecht heilig werd verklaard. Kaatje Dierkx, zoals ze met haar eigen naam heette, is nog altijd de enige Nederlandse vrouw die deze status bereikte. Zaterdag wordt een kunstwerk met haar beeltenis plechtig ingezegend in haar geboortedorp.

“Het is een sober monumentje zonder glitter of glamour dat helemaal past bij de eenvoudige persoonlijkheid van Kaatje”, zegt Johan den Ouden, voorzitter van de Stichting Zuster Marie-Adolphine. Volgens de voorzitter krijgt Marie-Adolphine met het kunstwerk nu ook een gezicht naar buiten. “We vereren haar natuurlijk al regelmatig in de kapel en in de kerk maar nu staat ze straks ook midden in het dorp tussen de mensen.” Kaatje Dierkx werd in 1866 geboren in Ossendrecht. Ze groeide op als dochter van de plaatselijke bakker. Als jonge vrouw trad ze toe tot de Zusters Franciscanessen in Antwerpen. Haar leven nam een dramatische wending toen ze als missionaris besloot te vertrekken naar China.

Ze werkte onder erbarmelijke omstandigheden in onder meer een weeshuis voor meisjes. Tijdens de Bokseropstand trokken moordende en plunderende bendes door China. Ze verwoestten daarbij alles dat uit ‘het westen’ afkomstig was. Kaatje was vastberaden om bij ‘haar’ kinderen te blijven. Maar voor haar onverzettelijkheid betaalde ze uiteindelijk de hoogste prijs: in 1900 werd ze met een zwaard onthoofd.

Zuster Marie-Adolphine (foto: Stichting Zuster Marie Adolphine)

In de katholieke traditie wordt Kaatje vereerd als een voorbeeld van moed en trouw. In 2000 werd ze door paus Johannes Paulus II heilig verklaard als een van de honderdtwintig martelaren van China. “Marie-Adolphine was zeker voor die tijd een ongelooflijk krachtige vrouw. Ze wist dat China levensgevaarlijk was en toch besloot ze ernaartoe te gaan”, vertelt Johan den Ouden.

De Bokseropstand De Bokseropstand was een gewelddadige opstand in China van 1899 tot 1901 gericht tegen buitenlandse invloeden en christenen. Een Chinese groep, de ‘Boksers’, viel missionarissen en Chinese christenen aan. Zuster Marie-Adolphine werkte in een weeshuis in de stad Taiyuan en werd daar op 9 juli 1900 samen met andere zusters vermoord omdat ze haar geloof niet wilde opgeven.