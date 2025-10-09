Geen zes jaar cel, maar vrijspraak voor aanslag op huis van agent

Paul K. (44) uit Waalre is vrijgesproken van een aanslag op het huis van een agent in Best. Volgens de rechtbank in Den Bosch is er onvoldoende bewijs dat hij een rol had bij de voorbereiding of de uitvoering ervan. Twee weken geleden eiste justitie nog zes jaar cel tegen hem.

In de nacht van 12 op 13 december 2020 vond onder de carport bij een huis aan de Bokspring in Best een explosie plaats. Hierdoor sprongen meerdere ruiten en ontstond een kleine brand onder die carport. Op dat moment lagen de vrouw en kinderen van de politieagent in het huis te slapen.

foto: Remco Rooijakkers/SQ Vision

Paul K. zou wraak hebben willen nemen op de agent, omdat deze eerder boetes uitdeelde aan zijn zoon. Maar de rechtbank spreekt de man vrij van dat verwijt. In het strafdossier zitten, volgens de rechtbank, aanwijzingen dat Paul K. wel wist van de voorbereiding van de brandstichting, maar concreet bewijs voor directe betrokkenheid van hem ontbreekt.

Uit zendmastgegevens blijkt dat de telefoon van de verdachte rond het tijdstip van de aanslag in de buurt van zijn eigen huis in Waalre was, en het aangetroffen DNA op de dop en de schroefdraad van een flesje benzine dat bij de explosie werd gebruikt, is niet van K. Er zijn, volgens de rechtbank, verder geen aanwijzingen dat de verdachte voor, tijdens of na de brand in de buurt van de plaats delict was. Ook blijkt nergens concreet uit dat de verdachte opdracht gaf tot de brandstichting of dat hij behulpzaam was bij de uitvoering daarvan. Hierdoor kan het verwijt niet wettig en overtuigend worden bewezen. Ben jij geïnteresseerd in nog meer bijzondere rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

Paul K. (44) was, samen met zijn advocaat Yannick Quint, tijdens de zitting al zeer fel op het onderzoek van justitie, dat volgens hen neerkomt op een samenraapsel van zogenaamd verdachte zaken. Het kan volgens hen maar onder een noemer worden samengevat: tunnelvisie. Volgens de advocaat was er veel te beperkt onderzoek gedaan. Hij verbaasde zich erover dat er ‘geen enkele kritische noot’ over de agent in het dossier te vinden was. “Een collega kun je ook niet kritisch ondervragen”, zo duidde hij dat.