Motief van drievoudige moord nog onduidelijk, huurmoordenaars zwijgen

Politie en justitie weten niet waarom de drievoudige moord afgelopen maart in Oosterhout is gepleegd. De vermeende huurmoordenaars uit Zweden zitten vast, maar ze zwijgen. Duidelijk is wel dat de moorden zijn beraamd via Snapchat. De schietpartij op 28 maart kostte het leven aan drie Oosterhouters. "Extreem geweld", zei justitie erover.

De eerste openbare zitting was vrijdag in de rechtbank bij Schiphol. 'Vanwege veiligheidsredenen' weken de rechtbank Zeeland-West-Brabant en de officieren van justitie uit naar die plek. Over de precieze aanleiding werd verder geen uitleg gegeven.

Van de drie verdachten was alleen de vermeende chauffeur in de zittingzaal. Het ging om Tobias J. (29). Hij wilde niks verklaren, zei hij aan het begin via een tolk Engels. "Zwijgrecht", zei hij. De rechtbank had geen tolk Zweeds kunnen vinden en dat was voor de vermeende schutter, Sman O., reden om vrijdag helemaal niet te komen. Tobias J. klaagde ook: "Als er volgende keer geen Zweedse tolk aanwezig is, kom ik niet."

Medeleven en verdriet

De rechtbank begon de zitting met het uitspreken van haar medeleven richting de nabestaanden. Die zaten achter glas op de publieke tribune.

Het Openbaar Ministerie (OM) stond vervolgens stil bij de gebeurtenissen. "Oosterhout werd opgeschrikt door een vorm van extreem geweld" zei een van de twee officieren van justitie. "Dit incident heeft een hevige schok teweeggebracht." Nabestaanden reageerden geëmotioneerd op die woorden en er klonk gehuil in de zaal.

"Het lijkt er op dat de verdachten specifiek voor deze feiten naar Nederland zijn gekomen. Over een specifiek motief valt nog niks te zeggen. Er wordt nog onderzoek gedaan", zei een van de officieren van justitie.

Vliegen

Volgens de aanklacht vlogen de huurmoordenaars Sman O. (24) en Tobias J. (29) op 24 maart vanuit Stockholm naar het Belgische Zaventem. Daar haalde de derde verdachte, Victoria K. (28), ze op met een huurauto. De passage bij de grens met Nederland werd gefilmd door de snelwegcamera's.

Daarna reisde het drietal naar een bed& breakfast in Oosterhout. Ook daar maakte een bewakingscamera beelden. De Zweedse politie kon alle drie de verdachten identificeren. Ook werd DNA van O. gevonden.