Motief van drievoudige moord nog onduidelijk, huurmoordenaars zwijgen
De eerste openbare zitting was vrijdag in de rechtbank bij Schiphol. 'Vanwege veiligheidsredenen' weken de rechtbank Zeeland-West-Brabant en de officieren van justitie uit naar die plek. Over de precieze aanleiding werd verder geen uitleg gegeven.
Van de drie verdachten was alleen de vermeende chauffeur in de zittingzaal. Het ging om Tobias J. (29). Hij wilde niks verklaren, zei hij aan het begin via een tolk Engels. "Zwijgrecht", zei hij. De rechtbank had geen tolk Zweeds kunnen vinden en dat was voor de vermeende schutter, Sman O., reden om vrijdag helemaal niet te komen. Tobias J. klaagde ook: "Als er volgende keer geen Zweedse tolk aanwezig is, kom ik niet."
Medeleven en verdriet
De rechtbank begon de zitting met het uitspreken van haar medeleven richting de nabestaanden. Die zaten achter glas op de publieke tribune.
Het Openbaar Ministerie (OM) stond vervolgens stil bij de gebeurtenissen. "Oosterhout werd opgeschrikt door een vorm van extreem geweld" zei een van de twee officieren van justitie. "Dit incident heeft een hevige schok teweeggebracht." Nabestaanden reageerden geëmotioneerd op die woorden en er klonk gehuil in de zaal.
"Het lijkt er op dat de verdachten specifiek voor deze feiten naar Nederland zijn gekomen. Over een specifiek motief valt nog niks te zeggen. Er wordt nog onderzoek gedaan", zei een van de officieren van justitie.
Vliegen
Volgens de aanklacht vlogen de huurmoordenaars Sman O. (24) en Tobias J. (29) op 24 maart vanuit Stockholm naar het Belgische Zaventem. Daar haalde de derde verdachte, Victoria K. (28), ze op met een huurauto. De passage bij de grens met Nederland werd gefilmd door de snelwegcamera's.
Daarna reisde het drietal naar een bed& breakfast in Oosterhout. Ook daar maakte een bewakingscamera beelden. De Zweedse politie kon alle drie de verdachten identificeren. Ook werd DNA van O. gevonden.
De politie vond op een van de mobieltjes van Sman O. een foto van een vuurwapen, een Glock 9 millimeter, op tafel in de B&B. Experts denken dat de moorden met zo'n wapen zijn gepleegd. Met dat mobieltje werd ook een kiekje gemaakt met daarop beide mannen in de bed& breakfast.
In die B&B zou de afrekening zijn voorbereid. Victoria K. had twee elektrische stepjes en een rollator aangeschaft. Een van de twee mannen zou een voorverkenning hebben gedaan met de rollator.
Op vrijdagmiddag 28 maart sloegen de daders toe, aan de Loevensteinlaan in Oosterhout. De 32-jarige Yassin werd ter plekke doodgeschoten. Iets verderop, in de Sint Antoniushof, werd leeftijdgenoot Yasin beschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed. De 25-jarige Nour-Eddin, die bij Yassin in de auto zat, overleed enkele weken later aan zijn verwondingen.
Vaag signalement
Op deurbelcamera's is volgens het OM te zien dat de verdachten daarna terugkeerden naar de B&B. Maar de advocaten zijn kritisch. Op diverse beelden staan vooral in het zwart geklede figuren, zei de advocate van Tobias J. "Getuigen gaven een signalement waaraan Tobias niet voldoet. Ze zeggen dat ze een Pool of Roemeen of iemand met een Pakistaans uiterlijk zagen."
Tobias wordt als bestuurder gezien van de vluchtwagen, maar dat zou dat nergens uit blijken. Volgens haar is ook het vuurwapen niet gevonden, net als de stepjes. Het OM zei daar niks over.
Haar collega-advocaat voegde daar aan toe dat ook bij de vlucht de mannen niet herkend zijn. "Getuigen hebben de steppers omschreven. Het signalement komt niet overeen met de beelden. Ik zie ook niet mijn client daarin."
De politie achterhaalde dat Tobias op 29 maart naar huis vloog en Sman op 30 maart, vanaf een Duitse luchthaven.
Op de zitting werd het niet met zo veel woorden gezegd, maar nu Tobias als chauffeur wordt genoemd is Sman O. de vermoedelijke schutter.
Contact via Snapchat
Het onderzoek is nog in volle gang. Zo is de Amerikaanse justitie om hulp gevraagd in het opvragen van de Snapchat-berichten die de verdachten naar elkaar zouden hebben gestuurd.
De verwachting is dat het dossier over negen maanden klaar is. Dat betekent dat een inhoudelijke rechtszaak nog misschien wel een jaar op zich laat wachten.
De verdachten blijven nog zeker drie maanden in voorarrest in de cel. De volgende zitting is op 22 december.
Bekijk hier beelden van vlak na de drievoudige moord in Oosterhout: