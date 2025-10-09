Man krijgt 3,5 jaar celstraf voor afpersing en verkrachting van vrouw

De 33-jarige Jeroen V. uit Boxmeer is donderdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot drieënhalf jaar gevangenisstraf voor het afpersen en verkrachten van een vrouw die hij via een datingsite had leren kennen. De rechtbank acht bewezen dat hij haar maandenlang onder druk zette met bedreigingen en een seksfilmpje. De vrouw, afkomstig uit het Limburgse Bergen, werd ook gedwongen tot seksuele handelingen op een parkeerplaats in Eindhoven.

Naast de celstraf kreeg V. een contact- en gebiedsverbod van vijf jaar. Hij mag geen contact opnemen met het slachtoffer en zich niet in Oirschot bevinden, waar de vrouw geregeld verblijft. Contact via social media

De man had tussen juli en september 2024 contact met het slachtoffer via Snapchat en andere apps. De vrouw vertelde hem hoeveel spaargeld ze had. Kort daarna begon hij geld van haar te eisen. Hij vertelde dat hij in de problemen zat en dat zijn ‘vrienden’ hem mishandelden en zijn huis in brand hadden gestoken. Als ze hem niet hielp, zou het slecht met hem aflopen. Uit angst maakte de vrouw geld over en gaf ze het persoonlijk af. In totaal raakte ze ruim achtduizend euro kwijt. Volgens de rechtbank had V. geen enkel oog voor het leed van het slachtoffer en heeft hij op grove wijze misbruik gemaakt van haar goedheid en kwetsbaarheid.