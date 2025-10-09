Man krijgt 3,5 jaar celstraf voor afpersing en verkrachting van vrouw
Naast de celstraf kreeg V. een contact- en gebiedsverbod van vijf jaar. Hij mag geen contact opnemen met het slachtoffer en zich niet in Oirschot bevinden, waar de vrouw geregeld verblijft.
Contact via social media
De man had tussen juli en september 2024 contact met het slachtoffer via Snapchat en andere apps. De vrouw vertelde hem hoeveel spaargeld ze had. Kort daarna begon hij geld van haar te eisen. Hij vertelde dat hij in de problemen zat en dat zijn ‘vrienden’ hem mishandelden en zijn huis in brand hadden gestoken. Als ze hem niet hielp, zou het slecht met hem aflopen. Uit angst maakte de vrouw geld over en gaf ze het persoonlijk af. In totaal raakte ze ruim achtduizend euro kwijt.
Volgens de rechtbank had V. geen enkel oog voor het leed van het slachtoffer en heeft hij op grove wijze misbruik gemaakt van haar goedheid en kwetsbaarheid.
Afpersing met filmpje
Op 25 september 2024 moest de vrouw naar een afgelegen terrein bij Park Forum in Eindhoven komen. Daar dwong V. haar tot orale seks, die hij filmde. Met dat filmpje zette hij haar vervolgens verder onder druk om geld te blijven geven.
De vrouw verklaarde dat ze bang was dat hij haar iets zou aandoen of het filmpje zou verspreiden. De rechtbank vindt haar verklaring betrouwbaar en ondersteund door bewijs, waaronder de bekentenis van de verdachte.
'Veel spijt'
Tijdens eerdere zittingen zei V. weinig. Zijn advocate gaf aan dat hij heel veel spijt heeft en dat hij het slachtoffer wilde terugbetalen. Ook bleek dat hij een lichte verstandelijke beperking heeft en kampte met een gokverslaving. Volgens deskundigen is de kans op herhaling klein, maar de rechtbank vindt de ernst van de feiten zwaar wegen. “Hij heeft haar vrijheid, waardigheid en gevoel van veiligheid ernstig aangetast”, stelt de rechtbank.
De vrouw krijgt een schadevergoeding van ruim 10.700 euro toegewezen. Het bedrag moet via de Staat aan haar worden betaald.
Verantwoordelijk voor daden
De man zat sinds zijn aanhouding begin dit jaar in voorarrest. Zijn verzoek om vrij te komen tot de uitspraak werd eerder al afgewezen, omdat de rechtbank toen nog onvoldoende zicht had op zijn geestelijke toestand.
Met de uitspraak van deze week komt de zaak tot een einde. De rechtbank zegt dat de man met zijn leugens en manipulatie een kwetsbare vrouw in een angstige situatie heeft gevangen. De uitspraak maakt duidelijk dat de rechter wél vindt dat hij verantwoordelijk is voor wat hij heeft gedaan, ondanks zijn beperkte verstandelijke vermogens en verslavingsproblemen.